--Terso inicio del ciclo escolar --¿Exsecretario suegro del Cumbias?

INFRUCTUOSO.- Si al partido guinda no le resultó la semana pasada movilizar a manifestantes hasta de otros estados, incluso llevar a niños que en el reclamo de sus libros de texto lanzaron vivas a favor de Claudia Sheinbaum, quién sabe por qué ayer consideraron que convocando por WhatsApp reventarían el evento oficial del inicio escolar 2023-24.

LLAMADO.- Según se dio a conocer, militantes de Morena llamaron a sus simpatizantes para empañar el acto oficial de la gobernadora María Eugenia Campos, planeado en punto de las 8 de la mañana en la secundaria federal 7 pero sólo acudieron nueve personas y ni siquiera las secundaron los diputados locales.

RESPALDO.- A la mandataria estatal la acompañaron en el evento, los dirigentes de la Sección 8 y de la 42 del SNTE, Eduardo Zendejas y Manuel Quiroz, respectivamente, así como el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Mario Alberto Garza, además del alcalde Marco Bonilla y la secretaria de Educación del Estado, Sandra Gutiérrez.

DEPURÓ.- Sin eco al reclamo realizado desde la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde la titular de la SEP, Leticia Ramírez destacó la entrega de los nuevos materiales oficiales en todo el país, a excepción de Chihuahua y Coahuila; la manifestación en la localidad se depuró como los mensajes enviados por la red social.





***





BANDERAZO.- Así que las autoridades estatales y municipales dieron el banderazo para el arranque escolar. La gobernadora Maru Campos invitó al presidente municipal Marco Bonilla para juntos dar inicio a las clases desde la secundaria federal 7 en Villa Juárez, donde además se entregaron uniformes y útiles a los estudiantes.

KITS.- Más tarde, Bonilla estuvo en la primaria Independencia para la entrega de mochilas y útiles escolares con el programa Mi Bolsa Escolar. Desde temprano, se desplegaron brigadas en varios puntos de la ciudad para repartir los kits escolares que se distribuirán en más de 170 primarias para abarcar a 45 mil estudiantes.

TRÁFICO.- Por cierto, se reportó saldo blanco en el primer día de vuelta a dejar niños a la escuela, salvo el tráfico en las calles que en total generó 37 choques vehiculares pero sin mayores contratiempos en el retorno de alumnos y maestros.





***





ABOGAN.- Jaime Herrera, exsecretario de Hacienda en la administración de César Horacio D. J. no acaba de ser señalado en los casos de corrupción de la antepasada administración estatal y es que durante la audiencia de vinculación a proceso del exgobernador, por la segunda causa penal, los agentes del Ministerio Público abogaban más por sus derechos mientras la defensa del exgobernador lo atacaba.

SUEGRO.- Algunos atribuyen esa aura protectora al hecho de que Jaime Herrera es supuestamente el suegro del presunto líder criminal Enrique L. A. alias el Cumbias, absuelto recientemente por una terna de jueces que lo exoneraron para responder por la masacre perpetrada en 2008 en un gimnasio de Creel, Bocoyna.

ADOPTÓ.- Cercanos al exsecretario indicaron que el Cumbias contrajo nupcias con una hija de la hermana fallecida de Jaime Herrera, quien precisamente por ese motivo adoptó a su sobrina como hija y por lo tanto, es el suegro de Enrique L. A.

REBOTES.- Bajo esa premisa, se trata de comprender por qué los agentes del MP insisten en brincarse la cadena de mandos dentro de la Secretaría de Hacienda para excluirlo como uno de los mayores artífices y operadores de los desvíos, en tanto que la defensa del exmandatario lo tildó de mentiroso y apuntó de paso hacia Antonio Tarín y Carlos Hermosillo, quienes ya no están para decir lo contrario.





***





OJINAGA.- A nueve meses de que se desarrollen las elecciones del 2024, en Ojinaga el presidente municipal priista Andrés Ramos De Anda comenzó a sentir la presión no sólo de sus opositores de Morena sino de sus aliados del PAN, incluso militantes de casa, pues ya son varios los que se anotan para relevarlo y aseguran contar con números a su favor.

SOLOS.- Por un lado, está el exalcalde panista Martín Sánchez Valles, quien empezó a recorrer las calles en busca del apoyo de vecinos y por otro, la tercia de tricolores encabezados por el también expresidente Miguel Carreón, Elías Rodríguez y la diputada local Ivón Salazar Morales.

¿REELECCIÓN?- Algo que a muchos no les queda claro ya que en estas decisiones, así sea una elección en el último rincón del estado se debe tocar base en sus respectivas sedes estatales y al parecer, eso no ha ocurrido. Así que mientras en la zona rural del municipio fronterizo se habla de la reelección de Andrés Ramos, en las cúpulas de los partidos todavía no se ponen de acuerdo si irán en alianza o el PRI se la juega solo.