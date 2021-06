--Todo listo para la transición… --El PRI levanta la mano; sigue vivo

TRANSICIÓN.- Ayer se anunció el equipo de transición de la gobernadora electa, María Eugenia Campos Galván, el cual está integrado por Luis Serrato, coordinador de la campaña de Maru y, César Jáuregui Moreno, actual secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, designaciones que ya estaban muy cantadas.

PLURAL.- Otros integrantes de ese equipo son la exsenadora priista, Lilia Merodio Reza, quien levantó la mano a Maru en la campaña para promover el voto hacia la panista mucho antes de que la abanderada del tricolor, Graciela Ortiz, se bajara de la contienda.

PLURAL II.- También figura la exdiputada morenista Clara Torres Armendáriz y quien se convirtió en activista al rebelarse contra la disposición federal de eliminar las estancias infantiles y fue cuando la juarense renunció al cargo de coordinadora de la Secretaría del Bienestar y al partido, así como Roberto Fierro Duarte, quien era jefe del despacho de la Presidencia Municipal capitalina. Así que listo el equipo, en próximas horas se reunirán con funcionarios del gobierno estatal.

*

OBRAS.- Alistados para la entrega recepción, también el gobernador Javier Corral designó para ello al secretario de Gobierno, Luis Fernando Mesta y Jesús Mesta Fitzmaurice, coordinador de Gabinete, mientras el mandatario se dedica a emprender un Maratón de Obras en todos los municipios; “no vamos a parar”, dijo ayer en Juárez.

OBRAS II.- El anuncio lo hizo Corral Jurado durante la inauguración de las oficinas de la Oficialía Bellavista del Registro Civil, donde también cedieron un espacio para que funcione una representación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), que ofrecerá sus servicios a toda la entidad.

ÚLTIMOS.- De esta manera, puede decirse que inician los últimos recorridos en su calidad de titular del Poder Ejecutivo. Mañana está programada la inauguración de un Centro de Salud en el municipio de Casas Grandes y el miércoles, en la capital, el del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico “Spark”.

*

RECORRIDOS.- Alejandro Domínguez, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, iniciará una gira en más de 50 municipios de la entidad, para dar seguimiento a los trabajos de los comités municipales y dialogar de nueva cuenta con los candidatos ganadores y con aquellos que no les fue del todo bien. La idea es que los 67 comités sigan con agenda, luego de activar 16 que estaban en “coma”; precisamente hoy martes, tiene la primera reunión.

AGRADECIMIENTO.- Siguiendo con el hilo tricolor, el fin de semana pasado la excandidata Graciela Ortiz convocó a sectores y organizaciones, colaboradores de campaña de diversos municipios, así como a aspirantes ganadores y perdedores en la contienda del 6 de junio para agradecerles su compromiso. Acompañada de Alejandro Domínguez, Chela los exhortó a trabajar en una nueva etapa, la de reconstitución del partido.

LIDERAZGO.- No quedó duda entre los asistentes que la llamada dama de hierro de Chihuahua será quien mueva los hilos en los tiempos actuales del Revolucionario Institucional, que será la tercera fuerza política en el Congreso local con cinco diputados, según estimaciones en el reparto de “pluris”.

*

FORTUNA.- Muchos ciudadanos de Camargo celebraron que Lucio Vázquez Herrera, candidato del PAN a síndico de esa ciudad, fuera vencido por el priista Pedro Acosta Guevara, ya que reclamaron que la única gracia del aspirante en la campaña, fue bailar ‘lambada’. A ello se atribuye que no ganara el panista para un cargo público sumamente técnico, en una región considerada bastión del blanquiazul.

*

AMPARO.- El otrora morenista, hoy emecista Ernesto Visconti a pesar de la derrota por el distrito octavo federal, anunció que seguirá promoviendo amparos para llevar los servicios básicos a la gente de las colonias marginadas, lo cual viene haciendo desde hace tiempo con recursos propios, en campaña le funcionó muy bien para ganar adeptos. Por cierto, entre Visconti y Miguel Riggs ya comienzan los saludos entre sí, pues ambos buscan la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano.

*

TRABAJO.- A decir de la actual coordinadora de Protección Civil del Estado, Ana Gómez Licón, no se ha “enfrascado” en las grillas generadas en el gobierno estatal y afirmó que la dependencia a su cargo se enfoca en el trabajo, que nadie sepa en qué consiste la ardua labor es harina de otro costal, pues ella –aseguró— no está para andar atendiendo a los medios de comunicación. Así que si nadie se entera, pues no es por otra cosa.