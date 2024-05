--Toma de Rectoría y la mano que mece la cuna --Seccionales y priistas arropan a Olivia y Karina

¿PRETEXTO?- A dos semanas de que terminen las clases y comience el periodo de exámenes en la UACh, el reclamo de la educación gratuita no sólo ya no tendría sentido para el actual semestre sino que los amparos tramitados por los alumnos para evitar los pagos de inscripción no dieron, a la luz de los hechos, los resultados prometidos.

DENUNCIA.- Así que el enojo se apreció retardado, manipulado y desbordado para llevar a unos cuantos estudiantes a manifestarse la tarde y noche del jueves pasado en el edificio de la Rectoría, al cual causaron daños y por ello, el rector Luis Alfonso Rivera interpuso la denuncia penal.

DELITOS.- Por las afectaciones en las puertas de la entrada principal, las ventanas y algunos bienes en el interior del inmueble declarado patrimonio cultural, así como privación ilegal de la libertad, motín y lesiones al personal universitario, la Fiscalía Zona Centro continuará con las investigaciones.

POCOS.- Y es que según el jefe de la máxima casa de estudios, de los 80 manifestantes, 15 son alumnos y al parecer la mayoría no participó en cargar un tronco para golpear las puertas ni rompieron vidrios para entrar en tropel hasta la oficina del rector para abrir cajones y sacar documentación oficial.

CERCANOS.- Por los videos de la “toma” de oficinas, las autoridades siguen el rastro de algunos de los implicados. Algunos de ellos, según trascendió, son identificables ya que suelen participar en eventos públicos de candidatos de Morena como Miguel La Torre, Marco Quezada y Andrea Chávez.

CONTRADICTORIO.- Lo que resulta contradictorio, ya que si son cercanos al partido en el poder federal cómo no les piden ser intermediarios para que se cree el reglamento de operación al decreto que instituyó la gratuidad en la educación universitaria porque sin éste no hay cómo ponerlo en práctica y no pasará de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.





***





LIDERADO.- Bajo ese contexto, el grupo de personas que arremetió con violencia en las oficinas de la Rectoría se ha establecido —desde que empezaron a tramitarse los amparos— es liderado por el estudiante Luis David Arrieta Solís, quien junto con cinco o seis jóvenes hacen acto de presencia con los morenistas.

EGRESADOS.- Dentro del propio Comité Directivo Estatal de Morena se ha comentado que los universitarios, por cierto algunos de ellos ya egresados, son manejados por el diputado Óscar Castrejón, quien les ha pedido no negociar. Otros que suelen estar en las revueltas alentando a los jóvenes son Rosalinda Cardona y Fernando Camargo.

CITA.- Ya se verá hoy que los alumnos están citados para una reunión con el rector y el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, para encontrar puentes de comunicación y acuerdos en apego a la ley.





***





VECINOS.- De los vecinos más agradecidos —así lo expusieron ellos mismos— con el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Marco Bonilla, a reelegirse en la alcaldía capitalina, son los habitantes de Quintas Carolinas porque convirtió un terreno donde tiraban escombro, basura y animales muertos en un gran centro deportivo, que además aumentó la plusvalía de sus hogares.

RECORRIDO.- Apreciación que se vio reflejada durante el recorrido y mini mitin en el que participó el alcalde con licencia, pues no hubo casa donde ayer no lo recibieran y abrazaran, lo cual constató Diana Vega Gálvez, hija de la aspirante presidencial Xóchilt Gálvez, quien acompañó a Bonilla en las visitas con colonos.

COMPLETO.- Diana se dijo sorprendida por el reconocimiento de los ciudadanos y recalcó que no tenía duda que en la capital el carro completo sería para la coalición Juntos Defendamos a Chihuahua y el Frente Amplio por México.

CIERRE.- Nada casual anunció que Xóchitl Gálvez estará en el cierre de campaña de Marco Bonilla, previsto para el próximo 25 de mayo porque él, como Maru Campos son ejemplo de los gobiernos panistas que sí dan resultados.





***





SINDICAS.- La relación fortalecida entre Minerva Castillo y la candidata a la Sindicatura de Chihuahua, Olivia Franco, quedó plasmada semanas atrás en el evento que tuvieron los candidatos de la coalición con los líderes seccionales del PRI en el gimnasio San Pedro, donde a los aspirantes les fue bien.

REUNIÓN.- Recientemente hubo una reunión peculiar entre dos exsíndicas priistas con la actual titular, donde Liliana Álvarez, Minerva Castillo y Olivia Franco compartieron el pan y la sal.

RESPALDO.- Así las cosas, el respaldo de los seccionales se vislumbra más real que nunca para las y los contendientes de la alianza, por si en algún momento se llegó a dudar de la consolidación de esa unión. Además, Minerva encabezó un encuentro con destacadas mujeres priistas, donde cobijaron a la esposa de Marco Bonilla, Karina Olivas y a Olivia Franco.