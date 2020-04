--Toma respiro sector salud --Agiliza Luis Aguilar mesas regionales --Fermín vs el PAN

HOMOLOGAR.- Sin duda fueron buenas noticias para el sector salud, y más con esta pandemia, pues el gobernador Javier Corral anticipó que se dará a conocer la manera en la que se concretarán los procesos de homologación para el personal del Instituto Chihuahuense de Salud y de los Servicios de Salud, así como los estímulos económicos adicionales a quienes estarán en la atención directa de los pacientes con Covid-19.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

HOMOLOGAR I.- Desde hace un tiempo Corral ha mantenido una buena relación con el sector salud –dicen algunos- y ha cuidado especialmente el tema de la homologación, que se llevará a cabo paulatinamente, como lo dio a conocer durante su tercer informe de Gobierno, en el que destacó que este proceso se terminará durante el presente año, por lo que este anuncio representa un avance en ese sentido.

INSUMOS.- Y no fue la única buena noticia para el sector, pues Corral informó del acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social para una mayor coordinación y colaboración, sobre todo para el intercambio de insumos, en caso de darse algún desabasto y con el propósito de brindar una atención adecuada a los pacientes infectados por coronavirus.

INSUMOS I.- Ojalá y así sea, en vista de las quejas que se han externado por parte de derechohabientes del Hospital No. 66 del IMSS, allá en Juárez, institución que atiende a gran parte de los afectados por el virus y sin duda un lugar que se convirtió en centro de contagios para ese municipio y que apenas han logrado contener.

INSUMOS II.- Finalmente por un error en el IMSS, el paciente cero de ese municipio regresó a trabajar a la maquiladora Lear, a pesar de que portaba el virus, lo que provocó que se contagiaran muchos trabajadores y sus familias.

DIÁLOGO.- Ayer Javier Corral participó en la Conferencia para la Recuperación Económica, mediante plataforma digital, convocada por el Consejo Coordinador Empresarial y por la Confederación Patronal de la República Mexicana, que reunió a gobernadores, líderes de opinión, académicos, legisladores y desde luego a empresarios, para discutir propuestas integrales para el tratamiento de la crisis actual.

REFORMA.- En su participación el mandatario, tras demandar un nuevo pacto fiscal, pues el vigente -según dijo- es inequitativo y no compensa la competitividad de los estados, arremetió fuerte contra la iniciativa presidencial para modificar la Ley de Responsabilidad Hacendaria, pues, a su decir, en una faceta pretende concentrar facultades de dos Poderes en una misma persona, lo que consideró inconstitucional.

REFORMA I.- Mientras tanto esa propuesta de López Obrador, según trascendió, arribará mañana a la Comisión de Hacienda de la Cámara baja para, como se dice, los efectos conducentes, donde sin duda se espera un nuevo “agarrón” entre las bancadas, esperemos y ahora sí acudan los diputados –con guantes y careta- y representen un verdadero contrapeso.

REFORMA II.- Aunque hasta ahora los diputados federales no han mostrado ser de ninguna forma un contrapeso para el Ejecutivo, casi sin importar a qué partido pertenezcan, salvo algunas excepciones en que el que el PAN se viste de oposición,

MESA.- Como ya se había anunciado previamente, el secretario de Desarrollo Social Luis Aguilar Lozoya lidera los esfuerzos de la Mesa Estatal Alimentaria en coordinación estrecha con empresarios y organizaciones de la sociedad civil, para anticiparse a un panorama complicado para los próximos meses a consecuencia de la pandemia.

MESA I.- Luis Aguilar ha andado muy activo y en días recientes encabezó la instalación de las mesas regionales de Juárez, Camargo, Ojinaga y Parral, dentro de las cuales ha resaltado la importancia de unificar esfuerzos y contar con una importante estrategia de distribución de los apoyos a quienes más lo necesiten.

TRABAJO.- Gracias a estas reuniones el secretario de Desarrollo Social ha generado un importante acercamiento con líderes empresariales y de organizaciones civiles, con quienes ya trabaja muy de cerca en establecer acciones que mitiguen los estragos del Covid-19 en nuestro estado.

PLAN.- Dentro del orden del día de cada una de las mesas, el funcionario explica a los asistentes el funcionamiento del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar, y el impacto que tendrá en los sectores sociales.

PLAN I.- Aguilar Lozoya resaltó que lo que se busca es contar con un plan muy bien organizado para atender con alimentación a los sectores que más lo necesiten y que por su condición no son autosuficientes, tal es el caso de las personas con discapacidad o adultos mayores.

PRIORIDADES.- Se sabe que, dentro de la agenda de Luis Aguilar, la Mesa Estatal Alimentaria será una de las prioridades durante los próximos días, ya que instalará las mesas regionales de Cuauhtémoc, Jiménez, Delicias, Nuevo Casas Grandes, Camargo y zona serrana.

ACTOS.- El aspirante independiente a la alcaldía capitalina, Fermín Ordóñez Arana, aseguró que ya se encuentra preparando con su equipo jurídico una demanda en contra del Comité Directivo Estatal del PAN por presuntos actos anticipados de campaña, luego de que la presidente estatal albiazul, Rocío Reza Gallegos, recorriera el estado entregando despensas.

CAMPAÑA.- Y es que la peculiaridad de las despensas es que venían etiquetadas con los nombres de los militantes que habían aportado recurso económico para su compra, entre ellos: Miguel Riggs, Gustavo Madero, Maru Campos, Carlos Borruel, Rocío Reza, Memo Luján, Mario Mata, entre otros, por lo anterior ya prepara el recurso legal para proceder.

CAMPAÑA I.- La entrega de las despensas, así como destinar 3 millones de pesos de prerrogativas del PAN son parte del programa “Familia PAN siempre unidos” y que a decir de Ordóñez, son acciones de promoción al partido y a los militantes y/o funcionarios públicos ya referidos, son argumentos suficientes para acudir ante las autoridades electorales; recordemos que el PAN interpuso demanda en contra de Fermín ante el Instituto Estatal Electoral también por presuntos actos anticipados de campaña.

PROBLEMA.- En un buen lío están metidos las autoridades del Inegi, pues no se sabe si el Censo de Población y Vivienda 2020 va tener resultados confiables, toda vez que, como se sabe, no se terminó por cuestiones de la pandemia, por lo que se entregaron invitaciones en los domicilios para invitar a la ciudadanía a responder el cuestionario vía telefónica o internet.

CENSO.- No se sabe a ciencia cierta qué pasará con todos aquellos que no recibieron una invitación para el autocenso, con aquellos apáticos que no responderán el cuestionario en línea y mucho menos llamarán, será quizá la primera ocasión desde la creación de este Instituto que se tengan resultados muy alejados de la realidad.