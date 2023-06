--Torruco irá a la Cabalgata y no sólo para la foto --Batea juzgado amparos de última hora…

JORNADAS.- Animado y lo que le sigue anda el alcalde de Parral Cesar Peña, ya a casi tres semanas de inaugurar las Jornadas Villistas y el estado respirando a Pancho Villa en cada ciudad, donde se han presentado libros, exposiciones fotográficas, cápsulas del tiempo y conversatorios sobre el legado del Centauro del Norte.

ALTURA.- Empero el plato fuerte será en la capital del mundo, donde todo convergió para hacer de la ciudad un sitio de remembranza histórica, cultural y artística y Peña Valles se ha encargado de que sea un evento a la altura del decreto federal que declaró 2023 Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo. Más el aniversario de los 30 años de las jornadas.

CABALGATA.- El presidente municipal tiene una larga lista de personalidades políticas y empresariales que asistirán al festival, empezando por la gobernadora María Eugenia Campos y que incluye al secretario federal de Turismo, Miguel Torruco, quien se quedará varios días en Parral, incluso confirmó que participará en la Cabalgata Villista y no será sólo para la foto, pues planea recorrer un tramo de cuatro o cinco horas.

ARTISTAS.- Sobre los artistas que se presentarán en la feria hay buenas cartas como Emmanuel, los Tucanes de Tijuana, Tania Libertad y Eugenia León por mencionar a algunos, hasta se había pensado en Peso Pluma pero salía muy caro —19 millones de pesos— y el costo lo absorbe el municipio para cobrar al público sólo cuotas de recuperación.

BIKERS.- Sin embargo, se pensó en todos los sectores que se involucran con el villismo como los bikers, que año con año se reúnen en Parral en esta fecha y se creará la plaza del motociclista en las inmediaciones de la mina La Prieta, donde se presentará Panteón Rococó.

DISPOSICIÓN.- Así que se echó la casa por la ventana porque de aquí y el músculo ejercitado, a lo que siga para César Peña. Si el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado determina que sí vaya por la reelección, así lo hará y si lo manda a otro encargo —como una diputación— también.





***





PROMOCIÓN.- Tanto es el ánimo alrededor de Pancho Villa, que a decir de Héctor Ochoa, quien dirige las labores de Diálogos Progresistas que promueven a Marcelo Ebrard para que en el proceso interno de Morena sea designado el candidato a la Presidencia de la República, en una de ésas el excanciller asiste a las Jornadas Villistas, a las que por cierto irá el gobernador de Sonora Alfonso Durazo, también presidente del Consejo Nacional del partido guinda.





***





CHICANEO.- Mientras el tiempo corre en contra del nuevo relleno sanitario por las obras que ya deberían haber empezado, los opositores a este desarrollo van buscando cómo seguir metiéndole el pie. Cada versión que han dejado correr para desacreditar el proyecto se ha diluido con la información pública que el gobierno municipal ha dado a conocer, lo que deja en evidencia la estrategia de “chicanear” el proceso ante el Poder Judicial.

MONTÓN.- De hecho, se advierte que sobra dinero para interponer amparo tras amparo y hasta en montón para seguir dilatando lo que es inminente con “nuevos” argumentos que al final, se enfrascan en lo mismo que ya se desmintió y sólo salen a flote intereses personales y económicos.

BATEADOS.- A tal punto ha llegado la situación para el propio juzgado que unos cuantos amparos presentados en las últimas horas, ya sólo con ver los alegatos fueron bateados por la autoridad judicial por la simple razón de que incurren en acusar invasión de tierras en sitios que ni siquiera colindan con el terreno en Mápula, o sea que ni vela tienen en el entierro.





***





ENCHILADAS.- Y es que como expuso ayer el alcalde capitalino Marco Bonilla no son enchiladas de kermés y es un absurdo que un empresario sugiera conseguir otro lugar para poner el relleno sanitario, cuando se analizaron 13 puntos y sólo uno reunió las condiciones necesarias, que es el de Mápula.

CCE.- Y ante el amago de 40 amparos más que el Consejo Coordinador Empresarial anticipa que se generarán, el presidente municipal dijo que no cuadran las cifras porque alrededor de ese punto están los predios de Grupo Bafar, Avícola del Norte, la familia Prieto, Grupo Valles, la CFE, el autódromo y el arzobispado, este último con el cual se hizo un convenio y donó una pequeña parte.

40.- Y los otros propietarios son de la familia Cuesta, que vendieron el terreno al Ayuntamiento. “Entonces, no sé de dónde sacan que vienen 40 amparos si no hay 40 vecinos en el lugar”, subrayó Bonilla Mendoza al acotar que el presidente del CCE, Federico Baeza no acudió a una reunión que se sostuvo con miembros de Coder pero es posible organizar otra para brindarles información.