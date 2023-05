--Tras cateo, falta la mano firme de la FGE --Hoy, la cita para defender a la Suprema Corte

POSTURA.- El fiscal general César Jáuregui Moreno deberá emitir un mensaje oficial sobre los sucesos que están registrándose en el primer cuadro de la ciudad, donde el viernes se detectó un centro de negocios que operaban detrás de la fachada de modelaje y elaboración de videos, pero en realidad se encontró una industria para la creación de pornografía.

FACHADA.- Eran dos empresas las que se habían establecido en el edificio de tres pisos, ubicado en la calle Progreso a unos metros del cruce con la avenida Teófilo Borunda, a donde acudieron agentes policiacos para realizar el cateo donde encontraron cámaras, celulares y memorias con lo cual producían y distribuían el material con contenido sexual.

FACHADA II.- Sin embargo, hay mucho qué decir todavía sobre esos negocios fachada que se promovían como si dieran capacitación en modelaje y filmaciones, lo que implicaría el reclutamiento de personas para la prostitución. Y de ahí, todavía advertir si eran mayores o menores de edad.

ILEGAL.- El problema de la creación de la pornografía no se concentra en eso, sino en el trasfondo, si existen o no personas obligadas a producir este material, si hay participación de menores de edad, si no hay consentimiento y otros factores que pueden cuadrar en un delito.

ASEGURAMIENTO.- En el aseguramiento, los agentes también se llevaron computadoras y discos duros donde se almacenaba el contenido digital, cámaras para videograbar y una serie de evidencia que hace suponer que en el lugar había suficiente herramienta para desarrollar el negocio en forma y con la clandestinidad requerida.

CENTRO.- Un tema que vuelve a resaltar una problemática como la prostitución, la trata de personas y la pornografía en la Zona Centro de la ciudad de Chihuahua, ahora a través de unas empresas y meses atrás con el dramático caso de Ximena, la joven que insistió en que era víctima de ello; la FEM no asumió su caso y ella murió precisamente el 8 de marzo pasado, Día Internacional de la Mujer.





***





OPERATIVOS.- Primero fue Guachochi, luego Nuevo Casas Grandes, después Madera y hace un par de días en Valle de Zaragoza, al sur del estado, donde los agentes estatales han comenzado a tomar el orden, a través de operativos y revisiones a ciudadanos para inhibir los delitos.

FALTA.- Pese a los esfuerzos de abarcar a todo el estado, es un hecho que no hay suficiente personal para atender el nivel de inseguridad que permea en todo el territorio y por ello, Gilberto Loya ha insistido en dos cosas: que los alcaldes también asuman su parte y que la SSPE se enfoque en los puntos estratégicos.

CIEGOS.- En total 13 municipios, para ser más exactos, en los que mantienen concentrados a los agentes en la entidad, no obstante, por obvias razones existen “puntos ciegos” que no alcanzan a cubrir ante la limitada cantidad de agentes tanto de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como de la Fiscalía General del Estado, dado que las policías locales como si no estuvieran, salvo en los principales municipios que no son más de cinco.





***





CONCENTRACIÓN.- Hoy saldrán a las calles cientos o miles de ciudadanos, según la convocatoria para defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una cita que se llevará a cabo en la capital del país y se replicará en las ciudades más importantes de la República, entre ellas, Chihuahua para unirse a la nueva causa.

CONCENTRACIÓN II.- A nivel nacional, la iniciativa la encabezó la asociación civil Chalecos México y en lo local la secundaron los integrantes de Va por México para reunirse hoy a las 10 horas en la Plaza del Ángel.

RECHAZO.- La idea, según expusieron, es reflejar el rechazo al embate del gobierno federal contra el Poder Judicial y hacer conciencia, que se involucre la sociedad y se promueva el ejercicio del voto en 2024.





***





REFORMA.- En Ciudad Juárez, algunas organizaciones sociales se están uniendo para evitar la reforma a la Constitución Local, pues aseguran que no se está considerando la elección directa de regidurías por demarcación territorial, ni se amplia el acceso a los mecanismos de participación sobre la legislación local.

POSICIONAMIENTO.- En un desplegado publicado este día, más de 20 organismos revelaron que desde hace algunos meses han venido trabajando en ese tenor pero ya ven la reforma constitucional, a la vuelta de la esquina.

CONSTITUCIÓN.- El documento, de hecho, ya está casi terminado, por meses se socializó con algunos sectores empresariales y sociales, y en su mayoría cámaras y asociaciones han aplaudido que luego de más de 30 años se puedan hacer algunos ajustes en puntos torales, los cuales todavía después tendrán que ser difundidos a nivel cívico por el Poder Legislativo en Chihuahua.





***





HABEMUS.- Tras meses de estar vacante, finalmente el gobierno federal nombró a Sergio González Rojo como nuevo director del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Chihuahua y con ello, los sectores productivos y los gobiernos estatal y municipal esperan que se reactive el desarrollo de la infraestructura federal en el estado.

CHIHUAHUENSE.- Se indicó que el funcionario es ingeniero industrial, egresado del Instituto Tecnológico de Chihuahua, posee una maestría en Ciencias de Ingeniería Electrónica y un doctorado en la materia, además de experiencia en proyectos de investigación y desarrollo en el control de tráfico urbano.