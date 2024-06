--Tras denuncias en el TEJA, mostrará OIC su autonomía --¿Y así pretendía repetir en la alcaldía del Oro?

OIC.- Ayer en los chats políticos de WhatsApp y en las mesas de café se difundió rápidamente la noticia sobre la suspensión de la magistrada presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), Mayra Aída Arróniz debido a una investigación del Órgano Interno de Control por un supuesto préstamo cercano a los 300 mil pesos y un cúmulo de denuncias de acoso laboral.

PRÉSTAMO.- Los que saben de la indagatoria señalan que la magistrada se habría autorizado un préstamo de los recursos del TEJA, el cual puede cubrir con recursos propios de sus ingresos mensuales, sin embargo, hubo sospechas sobre la forma en que se realizó y por ello intervino el OIC.

¿AMPARO?- La suspensión que no implica cese no tiene temporalidad, así que puede ser cuestión de semanas o meses que Arróniz Ávila esté fuera del tribunal, si no es que interpone un amparo que pueda retirar la separación de su cargo impuesta por el Órgano.

TERNA.- Por ser meramente un asunto administrativo y no penal, todo está en manos del OIC y cuando entregue su informe quienes deberán resolver son los otros dos magistrados que integran la terna del TEJA, Gregorio Daniel Morales y Alejando Tavares Calderón.

RELACIÓN.- Posiblemente se incluirá a un secretario en suplencia de Mayra Aída Arróniz, lo cual podría interpretarse como una simulación por votar a su favor de manera anticipada, sin embargo, la relación entre los magistrados es mala y lo que le sigue desde que se constituyó en septiembre de 2019.

APATÍA.- Así que todo lo contrario, el ambiente de trabajo en ese organismo es apático, tenso y de confabulación entre sí, parte de lo que precisamente hablan las denuncias de los empleados que también investigará el OIC, que con esto demostrará su autonomía para ser imparcial y objetivo.

BOOMERANG.- Vueltas que da la vida porque justo se destituyó a Gregorio Daniel Morales como magistrado presidente del TEJA por presuntas irregularidades en manejo del presupuesto, según lo señalaron Arróniz y Tavares ante el Congreso del Estado, tras lo cual se le removió del puesto y la magistrada asumió en 2021.





***





COMITÉ.- En San Francisco del Oro, municipio que desde el viernes pasado enfrenta una crisis con la huelga de los trabajadores del Ayuntamiento se creó un comité conformado por ciudadanos y empleados afectados con la finalidad de entrar al quite para las gestiones necesarias ante la ausencia del alcalde Arturo Huerta quien pretendía reelegirse y no sólo perdió, ya ni regresó a concluir su gestión.

TAREAS.- Como primera acción que hizo este grupo de pobladores gestionaron un camión y les pagaron a tres habitantes del Oro para que salieran a recolectar la acumulación de basura en las calles de la población, ya que la huelga involucró a los de Limpia y los tambos se encontraban repletos.

REUNIÓN.- Según se estableció, ese comité acudirá el próximo viernes a la una de la tarde al Palacio de Gobierno para exponer de primera mano la situación. De permitirle la agenda será la gobernadora María Eugenia Campos quien los reciba o el secretario de Gobierno, Santiago de la Peña.





***





PROBLEMÓN.- Por cierto en esa población ayer la energía eléctrica fue cortada por la Comisión Federal de Electricidad a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, lo cual desde temprana hora se dieron cuenta los pobladores porque sin luz no hay bombeo de pozos y por lo tanto, no llegó el agua a sus casas.

PRÓRROGA.- A la JMAS del municipio aurífero ya se le había otorgado una prórroga pero su titular Lizbeth Acosta declaró que independientemente de ello no se logró obtener el recurso, ya que no hay circulante activo de dinero en el Oro ni para los trabajadores a quienes ya les van a adeudar cinco quincenas ni nada más.

PRÓRROGA II.- Sin embargo, horas después se supo que lograron obtener dinero —no se dio a conocer si fue un préstamo o alguna partida de la oficina central— para que la CFE restableciera el servicio y ya en la tarde comenzó a llegar el agua a viviendas, oficinas y comercios.

ALTERNATIVA.- Como alternativa, la Junta a través de sus medios oficiales ha proporcionado la cuenta a la que se tiene que realizar el pago del recibo y habilitó un número telefónico para mandar su comprobante, pidieron pagar la misma cantidad que el mes anterior.

MATA.- También se dice que el titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata ya está enterado por completo de la situación y liberará a la brevedad un recurso para apoyar al organismo municipal y hacer frente a la crisis, pues tampoco se le ha pagado al personal la última quincena y están por acumular otra más.