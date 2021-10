--Tropieza Lilia Merodio en SDR por la cebolla --Barrido llegó Falomir para quedarse con la JMAS

FUEGO.- La primera prueba de fuego para la secretaria de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, Lilia Merodio Reza, no fue bien sorteada del todo, lo que reavivó los cuestionamientos que algunos políticos y especialistas hicieron sobre su desconocimiento en la materia, una que es prioritaria y de las más sensibles en la entidad. Y una alerta de las autoridades estadounidenses por cebollas presuntamente contaminadas de salmonela, importadas desde Chihuahua, no es para tomarse a la ligera.

CEBOLLAS.- En los pocos comentarios que la funcionaria emitió ayer, se reveló que no está familiarizada con el tema y que tampoco habló con los técnicos de la SDR para dar un pronunciamiento contundente, en lo que podría derivar en una disputa mercantil con el vecino país del norte y socio comercial.

CEBOLLAS II.- Como se sabe, el gobierno estadounidense no se anda con tibiezas y advirtió a su población de no consumir o vender las cebollas distribuidas por la empresa Pro Source Inc., que importa la mercancía de Chihuahua.

SENASICA.- Asunto que fue atendido por SADER federal en coordinación con la entidad, pues se indicó que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) inició una investigación para determinar si la producción vendida contaba o no con la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y si aplican en sus procesos productivos los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC), que en México son de carácter voluntario.

BROTE.- Y es que, ante un brote de salmonela en 37 estados de la Unión Americana, que ha generado 652 contagios y 129 hospitalizaciones, en la óptica del gobierno de Joe Biden, alguien tendrá que pagar por ello.

***

DESFILE.- La fiesta ganadera regresó después de año y medio de pandemia y aunque se esperaba por ello, más algarabía, el desfile atravesó la ciudad sin la participación de la gobernadora María Eugenia Campos y de la titular de la SDR, Lilia Merodio. De no ser por el acompañamiento del alcalde capitalino Marco Bonilla y la diputada Georgina Bujanda, hubiera ido solo Eduardo Prieto, líder de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh).

LISTÓN.- Más tarde en la inauguración, también privó la improvisación ya que se cambió la hora del corte de listón, los funcionarios entraron por la puerta trasera y dieron los discursos ya después. Eso sí, el evento estuvo más arropado con la participación de Merodio Reza y el encargado del despacho de la SADER federal, Rogelio Olvera, además del presidente municipal, Bonilla Mendoza y la presidenta del Congreso del Estado, Bujanda Ríos, quien se subió al caballo y no se bajó hasta la noche.

***

JMAS.- A tiempo fue el regreso de Alan Falomir Sáenz al PAN, pues a estas alturas en Movimiento Ciudadano ya se habría quedado con las manos vacías. Su relación con el hoy exalcalde Alfredo Lozoya no era la mejor, sin mencionar las caras que se hacían “El Cabrito” y Francisco Sánchez Villegas, coordinador estatal emecista.

JMAS II.- Ahora Alan Falomir logró la presidencia de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, lo cual dio a conocer el Consejo de Administración de la JCAS, que dirige Roberto Lara. Mientras que en la frontera estará a cargo, Sergio Nevárez Rodríguez.

***

OFICINAS.- Apenas se dieron cuenta algunos diputados locales, que su compañero de curul, Francisco Sánchez tiene dos oficinas a su disposición y ya anda viendo, qué otra elegirá para su equipo de trabajo. Eso sin mencionar que, al inicio de la legislatura, el congresista naranja tenía acaparada toda una sala de juntas, la del piso 13, sin que nadie más la pudiera utilizar.

OFICINAS II.- Generalmente cada diputado tiene una oficina más la de su equipo de asesores. No se sabe por qué le dieron más espacio que a cualquier otro legislador, lo que sí, es que los más envidiosos ya pidieron otro lugar en la Torre Legislativa, la cual de por sí resulta inoperante para el Poder Legislativo.

***

SOL.- Para seguir “lampareando” a los frentes políticos de Parral, Sol Sánchez de Lozoya, presidenta del Comité Directivo Municipal de Movimiento Ciudadano, ya está más que puesta para figurar en las próximas boletas electorales.

ESTRATEGIA.- Hay quienes dicen que el nombramiento es mera estrategia de marketing para aguardar a los tiempos de votos, pues desde antes de la pasada elección, en los pasillos y entre los naranjas, ya decían que la abanderada por la alcaldía iba a ser ella o el profesor Lorenzo Parga.

LISO.- Y aunque en política nada está escrito, como pintan las cosas en los diferentes partidos, el camino para el 2024 lo tiene liso, ya que Morena no tiene hasta ahora suficiente base, el PAN está desarticulado y el PRI se desmorona.