--Truena Corral contra juez de Distrito --Y consejero soltará indicios de corrupción --El PRI y PAN se pelean ciudad Ojinaga

MOLESTIA.- Quien tronó en contra del actuar del juez octavo de Distrito, Tomás José Acosta, fue el gobernador Javier Corral, quien dijo que el juzgador ha estado generando medidas de protección a varios de los personajes involucrados en actos de corrupción en el estado de Chihuahua, al referirse al caso del depuesto y ahora presuntamente reinstalado magistrado Jorge Abraham Ramírez.

JUEZ.- Para la autoridad estatal es un juez que ya no mide sus actos, con resoluciones contrarias a la Constitución, por ese motivo ya acudieron ante varias instancias del Poder Judicial Federal, no obstante no han actuado en su contra y no hay explicación del porqué sigue ahí, pues incluso ha aceptado que tiene una relación cercana con el entorno de del exgobernador César Duarte.

¿IMPUNIDAD?- Corral Jurado fue tajante al señalar que es tiempo que el Consejo de la Judicatura Federal resuelva las quejas en contra del juez octavo de Distrito, pues con su actuar hay una pretensión de pasar por encima de tres Poderes, al brindar impunidad a corruptos.

NOMBRES.- En este tema ya salieron a relucir algunos nombres y otros actos de presunta corrupción que encontraron en el Juzgado Octavo de Distrito, donde incluso el consejero jurídico Jorge Espinoza dice tener denuncias por las irregularidades que se han venido generando.

FAVORITO.- Dicen que algunos de los ex funcionarios detenidos acuden con ese juez para tramitar amparos, y todos los que “caen” son aceptados, incluso hace unos días resolvió retirar la prisión preventiva de exfuncionarios con el riesgo de que dentro de poco puedan quedar en libertad.

EXTRAÑO.- Los que conocen de la liberación de Ramírez dicen que resulta extraño que el juez en pleno domingo convocó y resolvió en minutos, esto aun y cuando el Poder Judicial de la Federación se mantiene en suspensión de labores por el tema del coronavirus.

CONGRESO.- Por cierto, será en las próximas horas cuando la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado debería de reunirse para comenzar a realizar lo que el Primer Tribunal Colegiado y el juez octavo de Distrito les mandata, respecto a la declaración de procedencia del magistrado Jorge Ramírez.

ATENCIÓN.- Varios personajes, sobre todo del entorno político, han pedido a las autoridades del sector salud en la entidad que pongan especial atención en comunidades y localidades pequeñas, sobre todo aquellas que se encuentran alejadas de las grandes ciudades como Juárez y Chihuahua.

ABANDONO.- Y es que en los recorridos que hacen por localidades y pequeñas ciudades aseguran que muchas personas no se encuentran tomando las medidas necesarias de prevención, y es que si bien es cierto piden no generar pánico, temen que sean los habitantes de estos pequeños poblados más propensos al contagio del Covid-19; por lo anterior solicitan a la Secretaría de Salud una campaña de concientización estatal por tierra para alcanzar al grueso de la población.

OJINAGA.- Donde los partidos políticos PRI y PAN andan agarrados del chongo y adelantados a los tiempos electorales es en Ojinaga. Ha llamado la atención que desde que comenzó el presente año la militancia de estos dos institutos políticos andan más que activos para tratar de posicionar a los que creen pueden ganar la elección del próximo año.

OJINAGA I.- Por citar, en el blanquiazul, donde están señalados exalcaldes, exdiputados locales y la militancia tradicional, los de abolengo, le apuestan al proyecto de Lucy Marrufo, sin embargo el actual alcalde, Martín Sánchez, se ha empeñado en tratar de imponer a su hermano Jorge para que contra todos los pronósticos sea el candidato a la alcaldía de ese municipio.

OJINAGA II.- El caso es que, trascendió, el grueso del panismo sabe que esto no sucederá, por eso hay quienes le aconsejan al edil Martín Sánchez mejor ocupe su tiempo en diseñar la construcción de una vistosa y grande obra con la que deje un legado y busque terminar bien su administración.

OJINAGA III.- Y en la otra calle, la del tricolor, los agarrones también están a la orden del día. Pues resulta que un grupo de priistas, encabezados por Miguel Carreón, seguido por Ovril Ramos, Ivonne Salazar, Carmen Franco y Gilberto Mata, tratan de convencer al priismo para promover a Andrés Ramos como candidato de unidad a la alcaldía.

OJINAGA IV.- Los que saben del tema juran que Ramos fue regidor y síndico en Ojinaga con las siglas de Acción Nacional. Por diversas circunstancias políticas fue expulsado del PAN y ahora bajo el padrinazgo de Franco y Carreón quieren promocionarlo como la carta fuerte del tricolor.

OJINAGA V.- Sumado al mal antecedente que Andrés Ramos tiene en el blanquiazul, se sabe de problemas que dejó cuando fue presidente de la Cámara de Comercio local, por ello los de abajo piden auxilio a la dirigencia estatal del PRI para que se ponga orden para evitar una división más.





