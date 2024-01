--Un nombre figuró en el corporativo de Aras y Yox --“No vamos a dejar que Morena se meta en el estado”

RELACIÓN.- Ahora que la empresa Yox Holding se encuentra en dificultades económicas vuelve a surgir el nombre de Sergio Armando Guzmán Cordero, quien fue capturado en 2022 por el fraude cometido por el corporativo Aras Investment Business Group, al ser un socio fundador y cercano del CEO Armando Gutiérrez Rosas.

RELACIÓN I.- Resulta que Sergio Armando era asesor de Yox Holding en el año 2021, pero luego de conocer el esquema de inversión y tener una cartera de clientes, salió de la empresa y se fue a Aras, donde finalmente lograron conformar la financiera y de paso se llevó a los clientes a invertir en ese corporativo.

EVIDENCIA.- Esta relación fue documentada por la Fiscalía General del Estado en agosto de 2022, cuando en la carpeta de investigación se documentó que Sergio Armando ya tenía tiempo trabajando en temas de inversiones, hasta que finalmente logró unirse a Aras Investment Business Group.

VICIOS.- A pesar de que existe la posibilidad de que esta historia se repita, los vacíos legales y la presunta simulación en los procesos podrían apuntar a un nuevo caso de impunidad, pues a pesar de que se ha comprobado la responsabilidad en el megafraude de Aras, nadie ha pagado una pena privativa de la libertad y qué esperar cuando el titular de la empresa Yox radica en Guadalajara y se mueve por Durango y otros estados de la República.

ORGANIZACIÓN.- Por lo pronto van seis denuncias que se han interpuesto por el presunto delito de fraude contra Yox para que las autoridades comiencen a analizar si se cometió o no algún delito con los clientes y se proceda a buscar responsables. En tanto, los afectados buscan organizarse para comenzar las juntas informativas, compartir experiencias y comenzar a explorar acciones legales en conjunto.

***

DRON.- En la zona de Guadalupe y Calvo, donde los grupos criminales lo perciben como su territorio, se desplegó un operativo militar y policiaco con decenas de elementos para inhibir la inseguridad en esa zona y el pasado viernes movilizó a la artillería a un enfrentamiento que dejó varias patrullas rafagueadas y un dron derribado; ningún agente o soldado por fortuna fue alcanzado por las balas.

PRESENCIA.- Sin embargo, ese municipio ha sido escenario constante de enfrentamientos armados, provocando desplazamientos de familias y éxodos completos de pequeñas poblaciones, desde los conflictos derivados de la disputa por la "plaza" previos a la caída de Melquiades Díaz, conocido como el Chapo Calín, hasta los pleitos por la sucesión del liderazgo y la pelea por el control de la tala clandestina.

FIRMEZA.- Toca sin embargo, que las autoridades no se replieguen y las acciones sean certeras y persistentes para recuperar cierto control en los municipios aledaños.

***

CONVOCATORIA.- Demostrando un gran poder de convocatoria, los panistas Mario Vázquez y Daniela Álvarez, dieron inicio con su precampaña rumbo al Senado de la República, en la que estuvieron presentes personajes locales y nacionales de Acción Nacional, también del PRI y del PRD, en donde se envió un contundente mensaje a los adversario asegurando que no le darán entrada a la 4T en esta contienda, ni en ninguna otra.

MÚSCULO.- Y es que la semana pasada inició precampaña la otra fuerza política, es decir Morena y sus aliados, con Andrea Chávez Treviño y Juan Carlos Loera de la Rosa, también con posibilidades de llegar a la cámara alta, sin embargo, hasta ahora no han mostrado músculo en eventos masivos.

***

SALIDA.- A propósito del evento, lo que causó extrañeza entre asistentes fue la apresurada retirada del alcalde Marco Bonilla, quien junto con todo su equipo de seguridad y comunicación social salieron literalmente corriendo del lugar.

SALIDA II.- De inmediato los teléfonos de varios funcionarios públicos empezaron a sonar para preguntar por la repentina salida del alcalde de Expo Chihuahua antes de que terminara el evento, ya que saben que Bonilla es de los que se quedan hasta el final para saludar a todas las personas que lo buscan para tomarse una foto o hacer gestiones, pero resultó que tenía un compromiso acordado desde meses atrás.

REUNION.- Ese compromiso, supimos por el comunicado que enviaron desde la Coordinación de Comunicación Social era con los miles de familias de Vistas Cerro Grande que desde temprana hora acudieron al corredor de esta colonia para asistir a la entrega del “Juguetón” donde participaron los chihuahuenses con la donación de un juguete, el Municipio y el Estado.

***

FÓRMULA.- De acuerdo con el comportamiento de la anterior elección y los levantamientos de tendencias de encuestadoras serias, los primeros de las fórmulas llegarían al Senado sin problema. No se deja de lado que no habrá efecto López Obrador, por lo menos no en la boleta. El escenario cambiaría sólo en el caso de que alguna de las dos fuerzas arrasen en la elección, como sucedió en la pasada, en donde llegaron los morenistas Cruz Pérez Cuéllar y Bertha Alicia Caraveo, la última por el efecto AMLO.

PLURI.- A la Cámara Alta llegó también el panista Gustavo Madero Muñoz por el listado plurinominal del CEN. Para esta elección de senadores, ni el PAN ni Morena tienen en el listado a ningún chihuahuense, por lo que quienes lleguen tendrán que ser por elección directa.

***

INVESTIGACIÓN.- Trascendió que en el Instituto Mexicano del Seguro Social se abrió una investigación al interior del Hospital Morelos, debido a que los inventarios en medicamento alertaron de un faltante significativo de medicamento controlado para los derechohabientes.

INVESTIGACIÓN II.- Según se estableció, fueron decenas de cajas de medicamento que salieron de los almacenes y se teme que acaben vendiéndose en las calles. Las indagatorias apuntan de hecho a que el faltante ronda el millón de pesos y ya tienen santo y seña de quienes tomaron el mismo, asunto que ya le tocará dirimir al nuevo delegado José Antonio Zamudio, quien asumió apenas el jueves.

DESPIDOS.- A raíz de estos hechos, los que conocen del tema dicen que van tres personas que corren del área encargada del IMSS, aunque todavía no se ha localizado el medicamento que dejará una jugosa ganancia para los que ya se encuentran fuera del órgano de salud federal.