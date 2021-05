--Una burla, enroques en la FGE --Priistas, ¿más unidos que nunca?

CAMBIOS.- La restructuración de mandos en la Fiscalía General del Estado (FGE) se anticipa como una burla a la inteligencia colectiva y de hecho, para dar miedo los criterios de “trabajo”, de ser cierta la información que de buena fuente llegó a este espacio editorial.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

CAMBIOS II.- Apenas 11 días atrás, se ordenó la remoción de la fiscal de la Zona Sur, Lilia Maldonado Nieves, así como el comandante y jefe de la Agencia Estatal de Investigaciones en esa región, Ginés Jaime Ruiz García, sospechosos de haber filtrado información que derivó en el asesinato del comandante Luis Tarango, registrado el 7 de mayo pasado.

CORTINA.- Trascendió sin embargo, que ninguno de los exfuncionarios de la Fiscalía es investigado, incluso que en los próximos días el fiscal general planea incorporar a Ginés Ruiz a la Fiscalía Zona Centro, que encabeza Carlos Mario Jiménez.

HUMO.- De facto, Ginés Ruiz entraría en lugar del comandante Luis Enrique Acevedo Loera, adscrito a la Unidad de Autos Robados y quien supuestamente sí está bajo investigación, aunque no se precisaron los detalles del caso. De acuerdo con las fuentes al interior de la Fiscalía, la incorporación del removido de Parral, sería un premio para él y un golpe bajo para el fiscal Jiménez, toda vez que lo dejarían sin su mano derecha.

*

PÁGINA.- Dando vuelta a la página, Graciela Ortiz formalizó ayer el mensaje que en la víspera emitió ante sus correligionarios de partido y ahora, de cara a la opinión pública y en un evento que compartió el micrófono con la candidata del PAN-PRD, María Eugenia Campos. Para muchos, el discurso de la priista transcurrió sin sorpresas.

TAMAÑO.- Desde que comenzó la campaña, Chela subrayó el riesgo de que Morena llegara a gobernar el estado y hacía un llamado al ahora o nunca para que los ciudadanos acudieran a las urnas con un compromiso tamaño Chihuahua. Argumento que mantuvo durante el debate organizado por el IEE y con ello, cuestionó a Juan Carlos Loera.

XL.- Tesis que refrendó ayer al sumarse oficialmente al frente común con Maru Campos, quien tiene la posibilidad real de ganar la gubernatura y pedir a los ciudadanos que voten por ella, de lo contrario “la realidad que conocemos se perderá, tengo hijos y lo hago por ellos y por todos los hijos de Chihuahua pongo mi granito de arena para evitar que se instaure una ideología socialista-comunista; los conozco y se a dónde van”.

*

DESFONDE.- Aclamada por panistas y empresarios, Ortiz González no recibió el mismo reconocimiento en las filas de su partido, encabezado por Alejandro Domínguez, a quien le dejó el paquete de calmar los ánimos de la militancia que reclamó la deslealtad y traición. No obstante, la otrora candidata del tricolor logró lo que no ocurría desde la salida del exgobernador César Duarte, que los priistas volvieran a unirse aunque sea por una causa en su contra.

CEBOLLA.- En los pasillos de los comités municipales se dice que muchos aspirantes a diversos cargos de elección popular del partido ya intercambiaron llamadas con Juan Carlos Loera para ver si tienen cabida en sus equipos. Por lo pronto, se supo que ayer en el emblemático restaurante de los priistas –“La Cebolla Roja”—, militantes sostuvieron un encuentro con el abanderado morenista por la capital del estado, Marco Adán Quezada.

CEBOLLA II.- Entre los asistentes a esa reunión destacan Francisco Ribera, Adolfo Cabrera, Pablo Espinoza, Lupita Vázquez, Rigoberto Ortega, René Assmar, el expresidente municipal de Madera Alfredo Calzadillas y Sérbulo Lerma, quienes conversaban con Teocali Hidalgo y Neil Pérez Campos, operadores de la campaña de Quezada.

PARRAL.- Algo similar ocurrió en la ciudad de Parral, donde ya se había advertido de algunos choques con su entonces candidata ala gubernatura Chela Ortiz por ciertas decisiones, que antes los confrontó y ahora es el parteaguas para tomar decisiones. Otros que bajo el agua, apoyaban en realidad a Maru Campos, ya lo pueden hacer abiertamente como el aspirante a diputado por el Distrito XXI, Édgar Piñón, a quien los panistas le ayudan a repartir volantes en la capital del mundo y descobijan a su propia abanderada Diana Loya.