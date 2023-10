--Una madre, un crimen y el pedido de justicia --Algo pasa en la UACh, queja tras queja…

CAPAS.- El testimonio de la madre de Siria Fernanda exhibe una serie de capas del sistema para que el sentimiento social de justicia sea un largo, muy largo camino por recorrer. ¿Se ha avanzado en este sentido con el nuevo sistema de justicia penal o era mejor décadas atrás? Buena pregunta.

INVESTIGACIÓN.- Las voces de víctimas y los deudos, como en este caso, la mamá de la universitaria y deportista de 18 años exponen en la desesperación y el dolor investigaciones propias que realizan sin armadura alguna, es decir, la protección de las autoridades.

NOMBRES.- Aporta la señora Ortiz una serie de nombres de implicados en el homicidio de su hija, registrado el 25 de septiembre en calles de la colonia Chihuahua 2000 porque para ella no aplica el debido el proceso, la secrecía y la presunción de inocencia, recursos que limitan a las corporaciones para proporcionar información.

TEMOR.- Sin embargo, eso aplica para efectos de la opinión pública porque a los familiares directos sí debieran mantener al tanto del avance de las indagatorias, lo cual o no ha ocurrido o es insuficiente para que la madre salga a hablar ante el temor de la impunidad o la inconsistencia al integrar las carpetas de investigación.

PROTECCIÓN.- Y lo hace cinco días después al percibir que no se avanza, intuye o sabe de facto de intereses para no tocar a los que considera responsables del crimen e involucra a las corporaciones, posiblemente sobre la base de una percepción o no, lo cierto es que el sistema debería arroparla por su propia protección.





***





DETENIDOS.- Sobre los dos detenidos por el caso de Siria, a quienes un día después del asesinato capturó la Policía Municipal después ya no se dijo nada sino hasta el jueves, la Fiscalía General del Estado dio a conocer del arresto de un hombre apodado el Meny, aunque por armas y drogas.

MÓVIL.- Línea de tiempo que se vuelve importante porque a ese último se dice que se le investiga por los asesinatos recientes en el sector de la colonia Chihuahua 2000 y aunque no se ha hecho oficial su involucramiento, se asume por las declaraciones vertidas el viernes por el fiscal general César Jáuregui sobre el móvil de confusión para matar a Siria.

PENDIENTE.- Trascendió por agentes cercanos a las indagatorias que los recientes homicidios se relacionan de alguna manera con el Verín, un líder criminal que ha sido mencionado en el último año por estos y otros ataques, incluso hace un par de meses un hombre pintó en su auto que era amenazado por esa persona y tiempo después fue localizado sin vida.

ACCIONES.- Falta ver la respuesta que tendrán las autoridades sobre los dichos de la madre de Siria y sobre la información que compartió en redes sociales y en entrevistas con medios nacionales, pues sólo pide que detengan a los asesinos y protección para su familia.





***





PARO.- Si no hay acuerdo previo, los estudiantes de la Facultad de Medicina pararán actividades en protesta por las condiciones de abandono de las instalaciones, lo anterior luego de quejas similares en Odontología.

RESPUESTA.- Los estudiantes argumentan que en repetidas ocasiones han solicitado a la dirección de la Facultad y a la Rectoría que se atiendan temas como el mobiliario, instrumentos de práctica, suministro eléctrico, los sistemas de clima artificial y mantenimiento en general, sin que hayan tenido respuesta.

EJEMPLO.- No obstante, manifestación tras manifestación sólo puede interpretarse como oídos sordos para el alumnado, que ahora provienen los reclamos de Medicina y ya se ve que seguirán el ejemplo de sus compañeros de Odontología, quienes realizaron varios plantones.

PRUEBA.- Seguramente será una prueba para el recién designado secretario general de la máxima casa de estudios, Jesús Ignacio Rodríguez, un hombre que le sabe a la negociación y a los acuerdos, aunque el tema no se aprecia sencillo y menos cuando se requiere voluntad y recursos económicos.

MÉDULA.- Rodríguez Bejarano conoce la universidad hasta la médula. Ya ha desempeñado cargos como jefe académico administrativo, así como de investigación y posgrado y hasta el martes pasado, auditor interno de la UACh. Además de haber sido auditor superior del Estado y subdirector administrativo en el municipio de Chihuahua.





***





ALIANZAS.- Aprovechando la coyuntura política que prevalece en el municipio de Delicias, donde la 4T anticipa posibilidades, el delgado nacional del PVEM Octavio Borunda asegura que sigue sumando activos identificados como líderes en algunos sectores rumbo al proceso de 2024.

FOTOS.- El líder ecologista fue visto, según se documentó en redes sociales, en diversas actividades en las tierras vencedoras del desierto con Luis Villalobos Maynez, presidente del Frente de la 4T en esa región; Alejandro Pérez Cuéllar, hermano del alcalde fronterizo y la diputada federal de Morena, Susana Prieto, pues recorrieron algunas colonias, así que los puentes ya se van tendiendo.