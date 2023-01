--Valiosa huella deja don Luis Lara --Biden, su visita a El Paso y lo que “quiere ver”

LUTO.- Chihuahua está de luto ante el deceso de un empresario de la talla de Luis Lara Armendáriz, quien medio siglo atrás sentó las bases del desarrollo industrial que hoy en día cuenta con una robusta infraestructura, ya que fue pionero en el impulso de los parques industriales, que sirvieron de referente para otras entidades.

COMPROMISO.- Su visión progresista rebasó sus negocios para abarcar al estado, se mantuvo involucrado en todos los sectores desde aportar granitos de arena en las políticas públicas hasta causas sociales. Por ello, don Luis es uno de los rostros de esa clase empresarial que fomentó liderazgos productivos con derrama económica para las comunidades que en conjunto fueron construyendo el perfil del Chihuahua moderno.

PROMOTOR.- De esas figuras que trabajan aun cuando “descansan”, así se distinguió este empresario que fue un incansable promotor de inversiones nacionales y extranjeras en el estado, incluso desarrolló una metodología de atracción de inversiones que más tarde adoptaron otras entidades del occidente del país.

DECANO.- Hasta convertirse en los decanos de la iniciativa privada, a quien los empresarios más jóvenes consultaban en estratégicas tomas de decisiones, igual que los políticos como la gobernadora María Eugenia Campos, a quien él apoyó desde que era precandidata y aún antes de ser dos veces alcaldesa de la capital. Descanse en paz un orgullo chihuahuense como don Luis Lara Armendáriz.

*

BIDEN.- Hermética la agenda para la visita del presidente estadounidense, Joe Biden, a la ciudad de El Paso, Texas el próximo domingo, sin embargo, los temas son claros: la seguridad y la migración como preámbulo a lo que abordará a partir del próximo lunes en la cumbre que sostendrá con el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en la capital del país.

ETIQUETA.- En lo que será su primera visita a una frontera con México desde que asumió el poder dos años atrás, Biden estará en la ciudad vecina de Juárez, donde casi una semana atrás se registró el quinto hecho sangriento en el Cereso #3 orquestado por un grupo criminal que trabaja con el Cártel de Sinaloa, al que su gobierno señala como principal introductor de la llamada substancia asesina: el fentanilo.

ETIQUETA II.- Además, apreciará en vivo y a todo color la crisis humanitaria ambulante que se enfrenta en El Paso, ante la cantidad de migrantes que no alcanzan a ser enviados a Washington y están varados ahí y del otro lado, en el bordo del río Bravo. El propio Biden dijo que esperaba ver “lo que está pasando” y no batallará, la problemática está a flor de piel con albergues rebasados y calles insuficientes para dar cabida a miles de aspirantes de asilo en ambos lados de la frontera.

*

RUTA.- En plena ruta al Senado se ve cada vez más al coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso local, Mario Vázquez, que ayer se reunió con alcaldes para estrechar lazos y la coordinación para poner manos a la obra en proyectos de interés en sus municipios.

ALIADO.- Por supuesto que los presidentes municipales no sólo le dieron la bienvenida a esa iniciativa, sino aplaudieron contar con un aliado en el Poder Legislativo y uno que como Vázquez Robles destacó que “fortalecer a los alcaldes es fortalecer a la estructura del estado y del país”.

CONVOCATORIA.- A esa reunión acudieron Norma Muñoz Anchondo, de Satevó; Cayetano Ordóñez, de Cusihuiriachi; Javier Rodríguez Chávez, de El Tule; Salvador Chacón Rivera, de Riva Palacio; Jesús Enrique Peña Vázquez, de Matamoros, así como Manuel Terrazas Ramos, de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas Capítulo Chihuahua, y Silvia Terrazas, promotora independiente de vinculación entre ciudades de México y Estados Unidos.

DIRECTO.- Afianzado en el ámbito congresista y en su partido al ser la mano derecha del dirigente nacional, Marko Cortés, así como la mandataria estatal, Maru Campos, Mario Vázquez va directo y sin escalas al siguiente peldaño, que es la Cámara Alta en el edificio de San Lázaro.

*

CAMALEÓN.- El ex director administrativo del DIF Estatal durante el gobierno de Javier Corral, Carlos Alberto Tinoco Ronquillo, ahora despacha como director jurídico de esa dependencia y ha mantenido un bajo perfil para mantenerse vigente.

NÓMINA.- Se dice que fue el encargado de preparar las “pruebas” para abrir investigaciones en contra de ex funcionarios duartistas, posteriormente se hizo la mano derecha de Eloy Almanza, quien fuera el secretario particular de Cinthia Chavira (esposa del exgobernador), desde donde se asegura que tejieron múltiples “trabajos” y al concluir el quinquenio, se acomodó en el área jurídica para no ser dado de baja de la nómina estatal.

DETECTADO.- No obstante, el camuflaje no le duró mucho y los enterados ya adelantaron que fue detectado por el personal cercano de la gobernadora, a cargo de investigar las anomalías cometidas en esa dependencia durante la gestión anterior, por lo cual es posible que su permanencia ahora sí esté en vilo.