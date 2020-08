--Van agricultores a SLP para confrontar a AMLO --Piden a diputada se defina --Normalistas pelearán por la legalidad

FOCOS.- Se dice que el crecimiento que ha tenido el senador Gustavo Madero en las preferencias electorales al interior y al exterior del PAN rumbo a la gubernatura del estado ha encendido los focos rojos en la 4T. Cómo andará el tema que el presidente Andrés Manuel López Obrador se vio obligado a salir a denostarlo aprovechando la palestra nacional de sus ruedas de prensa mañaneras.

Descarga toda la edición impresa directo en tu móvil, tableta o computadora, da clic para suscribirte, primer mes gratis

FOCOS I.- Hay quienes señalan que los aspirantes de Morena, que buscan suceder a Javier Corral, solicitaron el auxilio presidencial al ver que en las últimas semanas el posicionamiento del senador se ha consolidado y sus mediciones internas les advierten que el camino de Madero continuará en ascenso, por eso el golpeteo de Andrés Manuel López Obrador.

CARAVANA.- Sus apoyadores señalan que Morena ya fracasó en su intento de tumbar a Madero a través del escándalo mediático de Emilio L. y sus multicitados videos, porque no hay uno solo que vincule al senador, aseguran. Gustavo Madero únicamente destinó un poco de su tiempo para responder a la crítica del presidente, a quien le corrió la invitación de venir a Chihuahua a escuchar directamente las demandas y problemáticas de los agricultores, a fin de que contraste con la realidad los datos manipulados que le rinde la Conagua, para llevarse el agua que por derecho les corresponde a los productores de la entidad.

CARAVANA I.- A propósito, hoy estará una comitiva de agricultores de la región centro-sur del estado grande en San Luis Potosí, donde se llevará a cabo la reunión de la Comisión Nacional de Gobernadores con la presencia del titular del Poder Ejecutivo federal para intentar ser escuchados por el propio AMLO, por lo que desde ayer partieron a la ciudad potosina.

CRÉDITO.- Dicen que uno de los errores que presuntamente cometió el magistrado Jorge Ramírez Alvídrez, para que actualmente lo busquen por enriquecerse de forma ilícita, fue que un día, en 2016, llegó a una sucursal de Bancomer y pagó un crédito hipotecario con 2 millones de pesos en efectivo, aseguran quienes han estado muy de cerca de la investigación de la FGE.

DINERO.- Dicha cantidad de dinero no es algo usual entre los mortales que asisten al banco a retirar 5 mil o 10 mil pesos de quincena, sino que ese día, él llegó con algunas bolsas, como en el video que se ha viralizado con supuestos sobornos para el Senado y pagó su deuda, casual, como si nada pasara.

DESAFUERO.- Sin embargo, este tipo de instituciones bancarias tienen un sistema que alerta a las corporaciones de presuntos esquemas de lavado de dinero, que fue parte de las investigaciones que el Congreso del Estado conoce y utilizó para aprobar el desafuero del magistrado a inicios de 2020.

CARPETA.- Los que conocen de la carpeta refieren que hay algunas pistas como facturas falsas, prestanombres y hasta triangulación de dinero que les brindó a personas de confianza para que entraran a una institución pública y luego se lo regresaran, sin embargo esto quedará demostrado hasta que sea llevado de nueva cuenta ante un juez de control.

PIN.- A la diputada local del PES, Martha Lemus, sus electores ya no la ven en el mejor de los ánimos, ni en la misma sintonía con la que acudió a pedirles el voto, pues ahora que le han solicitado apoyo para que se pronuncie a favor del PIN Parental, dada su ideología, no ha respondido a dichas solicitudes; o bien, cuando menos que les explique el porqué no da su respaldo, que había venido haciendo con las agrupaciones provida y profamilia en la entidad.

ASPIRACIONES.- Ahora que siente cerca la repartición de precandidaturas y puestos en juego para 2021, ha comenzado a seguir la línea directamente de Morena, que si bien es cierto fueron aliados con el PES en la elección pasada, siempre dejaron en claro la separación al tratar y votar temas controversiales que tienen que ver más con ideología que con otra cosa.

DEFINICIÓN.- Por ello le han comenzado a solicitar su definición, pues le recordaron sus inicios en el PAN, luego con el PES, donde fue cobijada por Morena y PT y con lo cual logró ganar el Distrito 3 local de Juárez; de lo contrario –advirtieron- no estarían respaldando sus próximos proyectos dada su indefinición y cambio de ideología tan volátil.

DOCENTES.- Qué problemón deberá “torear” ahora la Secretaría de Educación y Deporte, la SEP y/o Servicio Profesional Docente (ahora Usicamm), pues resulta que unieron dos listas para la repartición de plazas a sus docentes. Por un lado la de las maestras normalistas y por otro la de los egresados de instituciones superiores, rompiendo por completo los criterios excepcionales para el proceso de selección para la admisión de educación básica, “por encima de la ley nada, al margen de la ley nadie”, frase que desde la SEP pretenden no seguir.

CRITERIOS.- Y es que dichos criterios que están realizados conforme a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, refieren que en primer lugar se deberán asignar las plazas vacantes a los aspirantes ubicados en las listas ordenadas de resultados, conformada por los egresados de las escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio; una vez agotadas estas escuelas, y de existir aún plazas, éstas se asignarán a los estudiantes de las instituciones de educación media superior.

MANIFESTACIÓN.- Pues bueno, qué criterios ni qué ley, ahora mezclaron ambas listas y conforme a los resultados de los trabajos que enviaron, pues recordemos que ahora que no se hizo examen de oposición es como quieren repartir las plazas para los docentes, mezclando ambas listas, situación por la que planean manifestarse las maestras de la Normal del Estado, pues a toda costa observan que no respetarán estos criterios de repartición. Que las esperen en Palacio de Gobierno, ya comenzaron a advertir.

AVANCE.- A días de que se elija a la nueva mesa directiva del Congreso del Estado para el último periodo de sesiones, tanto al interior como al exterior de la torre legislativa aseguran que la diputada del PAN, Rocío González, va avanzando en su aspiración por la presidencia de la mesa directiva, a cargo aún del profesor René Frías.

AVANCE I.- De entrada tiene el respaldo de poco más de cinco diputados de su bancada, más los que ha venido convenciendo de otras bancadas para que se unan al proyecto; González ha apostado por el apoyo también del grupo panista de los “gaudinis”, liderado en el Congreso local por el también aspirante a la alcaldía Jorge Soto. Queda una semana para la definición, y sin duda en la Junta de Coordinación Política habrá de ponerse interesante la jugadita.