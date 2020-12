--Van con todo, no hay marcha atrás --¿Pedirán licencia todos los aspirantes?

CAMINANTE.- No queda duda que el objetivo es dejar huella, por eso el mandatario estatal Javier Corral ha apretado de nueva cuenta el mástil de la bandera en el combate a la corrupción, la cuál por años lacero a Chihuahua, y que el mismo Marko Cortés, presidente del CEN del PAN, reconoció en su misiva de contestación a la carta enviada por el gobernador.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

DECLARACIÓN.-Precisamente ayer, la Fiscalía General del Estado daba cuenta de la solicitud de declaración de procedencia en contra del senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, ante la Cámara de Diputados por ser el Órgano Instructor, por haber participado presuntamente en la nómina secreta del ex gobernador César Horacio.

ÓRDENES.- Además, fuentes internas en el Poder Judicial del Estado así como de la Fiscalía General del Estado, aseguran se encuentran listas las ordenes de aprehensión en contra de Pavel Aguilar, ex dirigente del PRD, así como hermanos y primos del ex mandatario César Horacio, quién sigue preso en Florida, es entonces esto, quizá la última gran etapa de la Operación Justicia para Chihuahua, por lo que se dice van con todo, de frente, sin mirar hacia atrás.

AÑO.- Precisamente en la misiva de respuesta de Marko Cortés a Javier Corral, le recordó “no desestimo los comentarios que desde hace más de un año me has hecho, por eso te he comentado que de existir elementos suficientes de prueba se procediera conforme a derecho” alegando además la presunción de inocencia y sin dejar de mencionar que él habló con Maru Campos y César Jáuregui, por cierto a este último dicen no le han visto ni la sombra.

LICENCIAS.- Casi en este orden de ideas, algo que tiene a varios asesores de los aspirantes a la gubernatura, estudiando y analizando, es la solicitud de licencia de los diputados y senadores, si deben o no tramitarla, hay varias tesis al respecto y resoluciones tanto de tribunales electorales locales así como del INE, pero esto será sin duda un tema de interpretación.

LICENCIAS I.- Entre quienes pedirían –o no- licencia y que buscan la gubernatura se encuentran del PAN, Gustavo Madero, que por cierto ya la tramito; el senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar; el diputado local Omar Bazán; el diputado federal Juan Carlos Loera; los alcaldes Maru Campos y Alfredo Lozoya, estos últimos dos sin fuero; es donde entra aquí la incógnita ¿pedirán licencia? Y si sí, ¿cuándo?.

LÍO.- Un tremendo lío se armó el fin de semana por un comentario, en entrevista, de la directora de Control y Prevención de la Secretaría de Salud, Leticia Ruiz, quien aludió a una cifra informada por el Epidemiólogo de Gobierno Federal, José Luis Alomía, el pasado 13 de octubre, en el sentido de que la mayor parte de los contagios se ha dado en personal vulnerable que está resguardado en casa y no en quienes están en los hospitales.

LÍO I.- Lo anterior originó una desproporcionada reacción de algunos galenos, exigiendo disculpas y explicaciones cuando éstas, las explicaciones, le corresponderían al Gobierno Federal, que fueron quienes informaron las cifras.

LÍO II.- Lo que es un hecho, es que a estas alturas del camino ya no queda andar discutiendo en dónde se contagiaron los médicos, sino que la responsabilidad de cuidar los contagios es cosa de todos. Ojalá que se siga viendo esta dedicación de los colegios pero mejor encauzada.

GALARDÓN.- La alcaldesa capitalina Maru Campos sigue adelante, ayer por la noche durante la entrega de premios y reconocimientos de la ANAC, asociación que agrupa a todos los alcaldes humanistas del país, el gobierno municipal de Chihuahua se convirtió en la gestión más galardonada, con 4 premios, el primero de ellos a la propia alcaldesa con el galardón Norma Villarreal premia a las mujeres políticas destacadas en el ámbito municipal.

GALARDÓN I.- Así también el gobierno de Chihuahua fue reconocido en materia de transparencia, políticas públicas a favor de las mujeres y la seguridad, así que frente a todo la administración municipal que encabeza Maru Campos, sigue de frente y con reconocimientos muy importantes.