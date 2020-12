--Van empresarios a Jalisco para replicar proyectos aquí --Priistas demandan, para luego irse a MC

PROPAGANDA.- Bajo el argumento de que se manipula la investidura con propósitos políticos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a ofrecer una posibilidad de diálogo con los integrantes de la Alianza Federalista de Gobernadores, a quienes durante la rueda de prensa mañanera de ayer los acusó de buscar objetivos propagandísticos en el marco del actual proceso electoral.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

OPOSICIÓN.- En ese tema, López Obrador se fue directo al reconocer que existen diferencias notorias con los gobernadores aliancistas, entre ellos Javier Corral, al apuntar que las acciones de estos gobiernos de oposición tienen el propósito de hacerse publicidad mediante la manipulación de la investidura presidencial, algo que, según dijo, no va a permitir.

OPOSICIÓN I.- En respuesta a esas expresiones, los aliancistas le hicieron saber a través de Twitter que no pretenden el lucimiento, pues se encuentran en la búsqueda de soluciones y de certidumbre, en lugar de publicidad; además, desean sumar esfuerzos de los niveles de gobierno y no dividir.

ALIANCISTAS.- De igual manera, le hicieron saber que no todo son elecciones, que no hay que confundir prioridades, en vista de que primero está atender seriamente la crisis de salud y la económica, antes que pensar en 2021. Por lo pronto y con base en la actitud asumida por el mandatario federal, todo apunta a que no habrá reuniones con los aliancistas, al menos en un corto plazo.

VISITA.- Por cierto, varios empresarios de Chihuahua capital y Ciudad Juárez estuvieron este martes reunidos allá en Jalisco con el gobernador de dicha entidad, Enrique Alfaro Ramírez, para conocer los modelos de desarrollo económico que se están aplicando en aquel estado en torno a la contingencia de la pandemia.

VISITA I.- El gobernador Alfaro y los empresarios chihuahuenses intercambiaron información sobre buenas prácticas que se pueden ejercer entre gobiernos y sector productivo para sostener a largo plazo la estabilidad económica y salvaguardar así la integridad de las fuentes de trabajo en beneficio de la población.

AHOGADO.- Ayer varios (todavía) priistas dieron sus últimas “patadas de ahogado” antes de saltar a Movimiento Ciudadano, sobre todo en Ciudad Juárez, nos referimos a los que presentaron una demanda para iniciar el Juicio de Protección de los Derechos Político Electorales del Militante ante el secretario técnico del Consejo Político Estatal del PRI, demanda que hará llegar a la Comisión de Justicia Partidaria.

AHOGADO I.- Fueron los exdiputados Adriana Terrazas Porras, René Franco Ruiz, Ricardo Orviz Blake, así como los militantes Jorge Gutiérrez Casas, Jorge Salcido Sáenz y Carlos Antonio Calleros Godínez, quienes impugnaron la última sesión –que a propósito fue repuesta- del Consejo Político del PRI, pues aseguran las votaciones ahí emitidas que no son legales por falta de quórum, además de que dichas votaciones violentaron el artículo 166 de los estatutos tricolores.

AHOGADO II.- No extrañará entonces que luego de que la Comisión de Justicia deseche dicha demanda, los priistas aquí mencionados pasen al partido naranja, tal como lo hizo una de sus líderes, la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, y que a decir de priistas locales, tienen la consigna de seguir dividendo al Revolucionario Institucional.

VISITANTE.- Siguiendo con los colores del tricolor, esta semana visitó Chihuahua el secretario de Organización del CEN del PRI, Ricardo Aguilar Castillo, desde luego acudió a tantear el terreno y saber cómo andan los ánimos entre los aspirantes a las candidaturas de 2021.

SONDEO.- Principalmente le interesa saber cómo andan los aspirantes a gobernador, es obvio, sobre todo porque son muchos y todos se están aferrando a decir que son la mejor opción; nadie reconoce que puede ser el segundo o el tercer mejor.

ENCUENTROS.- El lunes se reunió con Omar Bazán Flores, el dirigente estatal del partido y el aspirante más férreo a esa candidatura. También estuvo con Hugo Aguirre García, el alcalde de Guachochi, quien sigue entusiasmado con la idea de ser candidato priista; luego se entrevistó con Alejandro Cano, Antonio Meléndez y con Héctor Murguía.

ENCUENTROS I.- Hugo Aguirre pidió, de nuevo, el piso parejo, y hasta eso que el secretario de Organización del CEN admitió –según los que escucharon- que ven en él a una persona que pudiera dirimir los conflictos que hay, porque no tiene problemas ni señalamientos, pero la definición parece que tardará en llegar.