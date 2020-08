--Van por más empresas fantasma --Buscarán diputadas presidencia --La Torre, listo para el presupuesto participativo

INCREMENTO.- Algo bueno debe suceder -sin lugar a dudas- en la sociedad chihuahuense, pues el hecho de que haya existido un incremento (14%) en el número de aspirantes a ingresar a las carreras universitarias de medicina, enfermería y odontología, habla de que aquí se están haciendo las cosas diferente a otras entidades, en las que hasta golpean a los trabajadores de la salud, ahora en tiempos de pandemia.

INCREMENTO I.- Dichas carreras fueron de las más solicitadas por parte de los aspirantes a la máxima casa de estudios, donde definitivamente tiene mucho que ver en que nos encontramos inmersos en la pandemia del Covid-19.

COMBATE.- Se notó la buena relación que tiene el gobernador Javier Corral con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, y el procurador fiscal de la federación, Carlos Romero Aranda, durante la firma del Convenio de Colaboración Institucional entre esas dependencias y el gobierno del estado de Chihuahua, que será utilizado en el combate a los delitos fiscales y financieros.

ESTÍMULO.- Según lo comentó el secretario de Hacienda federal, Herrera Gutiérrez, los recursos que se recauden por los procedimientos derivados de la información que proporcione Chihuahua serán cien por ciento participables, como un estímulo a nuestra entidad.

INVESTIGACIONES.- Este es el primer convenio de su clase que se firma en el país y fue posible, dijo el gobernador de Chihuahua, gracias a que ahora se tiene plena confianza y seguridad en la federación para estos propósitos. Seguramente en esos momentos se refería a los obstáculos y presiones que se dirigían a su gobierno desde esa poderosa secretaría durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para que dejara de investigar el desvío de recursos públicos, que ahora forman parte de las investigaciones de la Operación Justicia para Chihuahua.

REFORMA.- Durante la firma de ese convenio, Corral Jurado dijo que habrá de integrarse, de manera conjunta con la federación, la reforma penal fiscal para combatir este tipo delitos que comprenden: la compraventa de facturas, prestanombres, empresas fantasma y delincuencia organizada, así como a los beneficiarios finales de la evasión fiscal.

FANTASMAS.- Para darse una idea del nivel de corrupción, evasión y elusión fiscal detectada por la administración estatal en la entidad, el gobernador Corral señaló que hay 120 empresas fantasma que aparecen publicadas en el Diario Oficial de la Federación y que fueron reportadas por Chihuahua, mientras que están en proceso otras 80 más para darse a conocer en ese medio oficial; por lo anterior, todo hace suponer que habrá una fuerte retribución a Chihuahua por el combate a estos delitos.

MESA.- De nueva cuenta Juárez será el epicentro de muchas batallas que están por librarse, la más próxima es la presidencia del Congreso del Estado, que a decir de los diputados locales de Morena, más aún de los juarenses, les corresponde a ellos, luego de que el segundo periodo ordinario no pudieran obtenerla y recayera en manos del profesor René Frías Bencomo.

DIRECTIVA.- Serán varias propuestas para la presidencia de la mesa directiva del Legislativo, poco a poco se irán apuntando morenistas como Benjamín Carrera, Ana Estrada, Gustavo de la Rosa, Janet Francis, sin embargo, a la recta final sólo llegaría un perfil, pues tendrían que consensar la unidad, tema que no lograron el año pasado y que fue lo que aprovechó el PAN y sus aliados para impulsar a Frías.

DIRECTIVA I.- El líder del Congreso local, Fernando Álvarez Monje, informó que sería la próxima semana cuando inicien el proceso al interior de la Junta de Coordinación Política, tarea que le tocará encabezar y operar, al lograr que las dos presidencias fueran de alguien “amigable” a Palacio, ahora quizá no sea la excepción, pero aún es temprano para afirmarlo. Lo que también es un hecho es que por cuestiones de paridad, muy seguramente se estaría impulsando a una diputada; no perdamos de vista a las legisladoras, sin importar el color de su bancada.

DIRECTIVA II.- Tampoco se puede dejar de lado que muchos pedirán licencia en los próximos meses para separarse temporalmente de la curul e ir en búsqueda de la reelección o de algún otro puesto de elección popular, entendiendo esto quien pudiera buscar la presidencia, pero también un cargo en 2021, son: las diputadas Rocío Sarmiento, de Movimiento Ciudadano; Georgina Bujanda, Marisela Terrazas y Rocío González, del PAN, siempre y cuando éstas logren limar asperezas con el grupo corralista.

VISITAS.- En varias ocasiones han aparecido en las mismas gestiones el diputado del PAN Miguel La Torre y el líder de la Catem en Chihuahua, Francisco Lozoya, situación que ha causado reacciones al interior del círculo rojo capitalino por diferentes motivos, sin embargo olvidan que fueron compañeros en el Cabildo capitalino 2001-2004, el primero por el PAN y el segundo por el PRI.

VISITAS I.- Ahora el propio Salcido ha referido que de ser La Torre el candidato a la alcaldía de Chihuahua estarían sumándose a su proyecto, recordemos que “Pancho”, como le conocen, por el lado de Catem ya se pronunció a favor del senador Cruz Pérez Cuéllar, quien busca la candidatura de Morena a gobernador.

COLONIAS.- Total que tanto La Torre como Pancho, ambos viejos lobos de mar en las colonias capitalinas, aprovechan precisamente su cercanía con los vecinos, los comités ciudadanos, con la ciudadanía en general para seguir posicionándose como fuertes activos, sobre todo Miguel, en la ciudad de Chihuahua.

COLONIAS I.- Dicho sea de paso, y a decir del mismo diputado La Torre, se ha percatado que cuando arriba a colonias que no pertenecen a su distrito, la ciudadanía piensa que es él su diputado, sin embargo tiene que hacer la aclaración de que no es así (pues a algunos legisladores no los conocen en las colonias del distrito por el cual fueron electos), pero que acude dada la invitación de los vecinos, de los líderes de colonia y por la entrega de gestiones que presentan a su oficina en el Congreso del Estado.

PRESUPUESTO.- A propósito de las colonias, al aproximarse de nueva cuenta la votación para el presupuesto participativo en el que la ciudadanía elige a qué proyectos destinará el 5% de los ingresos del municipio de Chihuahua, La Torre ya cuenta con algunos proyectos que vecinos de diferentes colonias le han propuesto para impulsarlos y puedan ser votados en los próximos comicios.

SECCIÓN.- Jeanette Reza Aguirre abandonó la presidencia de la Sección Especializada de Mujeres de la Cámara Nacional de Comercio para regresar a su carrera política a lado de Fermín Ordóñez, aspirante independiente a la alcaldía capitalina, quien precisamente la semana pasada la presentó como parte de su equipo.

SECCIÓN I.- El regreso se da luego de una larga pausa en su trayectoria pública, pues en el periodo del entonces alcalde Juan Blanco se desempeñó como coordinadora de Ciudades Hermanas; ahora dicha Sección Especializada estará bajo la batuta de la contadora pública Norma Sánchez, quien ayer rindió protesta, a cargo del presidente de la Canaco Edibray Gómez.