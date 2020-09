--Vaya dilema para Gobernación estatal --JCL, firme en el Bienestar --Por ahora Jucopo recaería en el PRI

CLAUSURA.- Ya se les había advertido desde hace unas semanas a los establecimientos que operan como restaurantes-bar y salón de baile, que no se les iba a permitir funcionar como bares o cantinas, pues se estaban excediendo en el horario permitido para la venta de alimentos y el mantener esa actitud fue la causa del operativo, en el que Gobernación estatal clausuró 11 establecimientos nada más en la capital.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

CLAUSURA I.- Incluso el mismo gobernador, Javier Corral, fue tajante al decirles a propietarios de este tipo de negocios que de ninguna manera iban a tolerar este tipo de excesos, pues no se justificaba su operación más allá del horario permitido para restaurante. A decir de la Dirección de Gobernación, en los lugares recientemente clausurados, la venta de bebidas superaba a la de alimentos.

CLAUSURA II.- Hay que recordar que en 57 municipios estamos aún en semáforo naranja y por ende las restricciones son mayores que las que se tienen en los otros 10 restantes, que se encuentran en amarillo y que disponen de una mayor apertura en las actividades contempladas en esa fase, por lo que el no respetar las disposiciones legales, como ya se vio, tiene sus consecuencias.

CLAUSURA III.- La medida fue un manotazo en la mesa a este tipo de negocios de parte de las autoridades estatales que, según se comenta, seguirán con mano dura en contra de este tipo de excesos que no pueden tolerarse, dicen, al existir otro tipo de negocios, de diversos sectores, que esperan se avance en el semáforo epidemiológico para reactivarse y estas actitudes sólo lo retrasan. Así que no les debe extrañar la clausura, pues ya tenían el apercibimiento y al parecer siguieron con las mismas prácticas.

CARRERAS.- Por otro lado, en qué dilema se encuentra la Dirección General de Gobierno, a cargo de Joel Gallegos, quien ayer dijo tajantemente también que permitirán carreras de caballos en Satevó, cuna de este deporte equino en el norte del país; inocente, le dijeron algunos, pues jueves, viernes, hoy y mañana se tiene programado este tipo de eventos. Vaya decisión la que se habrá de tomar, pues son actividades que no clausura enviando a un agente de Gobernación, se debe realizar toda una movilización de personal.

CARRERAS I.- La situación no es menor, son eventos que se tenían contemplados desde inicio de años, muchos equinos llegaron desde marzo provenientes de otras entidades; se habla de una derrama económica superior a los 150 millones de pesos. Por otro lado, está la situación en que el semáforo no avanza, el riesgo es mayor y los eventos masivos siguen prohibidos. Para darse una idea de tal acontecimiento, de no haberse presentado la pandemia, Satevó iba a recibir a poco más de 30 mil personas en este deporte ecuestre.

BIENESTAR.- Qué buena grilla se armó ayer en la frontera Ciudad Juárez y en el círculo rojo estatal, pues como pólvora hicieron correr de nueva cuenta la versión sobre la salida del delegado federal del Bienestar Juan Carlos Loera de la Rosa y en su lugar el arribo de Rodolfo “el Güero” Martínez, rumor que también fue alimentado por gente de Morena.

BIENESTAR I.- El propio “Güero” Martínez aseguró ayer que no era cierto; la gente de Juan Carlos Loera de igual manera, inclusive afirmaron que está más firme que nunca. Lo que sí no dudaron en decir es que tienen información de que este tipo de rumores son generados por el grupo del senador Cruz Pérez Cuéllar, que ha venido tomando vuelo en los últimos días, más aún por el movimiento de las oficinas centrales del Bienestar.

RENUNCIA.- Siguiendo con el hilo morenista, ayer el alcalde de Cuauhtémoc, Romeo Morales Esponda, renunció ayer al partido Morena, pues según dijo: “por no tener esa compatibilidad y esa conexión”, al mismo tiempo no descartó buscar la reelección por la ciudad manzanera, pero que sin duda pegó duro en las oficinas de la Morelos en el primer cuadro capitalino, pues recordemos es el municipio más grande que gobierna el partido guinda en Chihuahua.

RENUNCIA I.- El profesor Martín Chaparro, presidente de Morena en la entidad, lamentó la salida de Morales al instituto que lidera, dejando en claro que se encuentran con la libertad de hacerlo, pero también dejando en claro que como partido no responderán por las acciones que realice como alcalde, así como toda su administración municipal en general.

RENUNCIA II.- Al ser Cuauhtémoc la ciudad con más habitantes que gobernaba Morena y uno de los bastiones más importantes para el partido de la 4T en Chihuahua, tan sólo por debajo de Ciudad Juárez, varios protagonistas guindas se manifestaron lamentando la salida, como lo fue el diputado Miguel Colunga, pero que enérgicamente se dijo convencido de que refrendarán esta alcaldía, la diputación local y la diputación federal.

EQUIPO.- Al no estar identificado con un grupo grande al interior de Morena, pues el arribo del doctor Morales se dio luego de la salida del edil Carlos Tena tras accidentarse en su caballo, sin duda pega en las filas morenistas, pero hay quienes aseguran que se levantarán rápido, más cuando desde su llegada comenzaron los enroques y salidas en el gabinete municipal manzanero.

JUCOPO.- Aún y cuando faltan días para la elección de la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, por ahora se perfila a que sea la diputada Rosa Isela Gaytán quien tome las riendas de la Jucopo al ser el PRI la tercera fuerza al interior del Legislativo, todo apunta a que sea el tricolor quien presida.

JUCOPO I.- Si bien es cierto es prematuro, fuentes aseguran que hasta el momento el acuerdo va en ese sentido, que la coordinadora parlamentaria del PRI asuma la Jucopo, toda vez que la bancada de Morena no quiso jugar a favor de la diputada Blanca Gámez, hoy presidente del Congreso del Estado, situación que los pone en desventaja ya que la votación al interior de la Jucopo es a través de voto ponderado, y aquí el PAN a través de su líder, Fernando Álvarez Monje, es quien pesa más.