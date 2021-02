-- Viene semana definitoria para Morena -- Chela y Adriana, con tarea titánica

REUNIÓN.- De la reunión que sostuvo ayer el senador Cruz Pérez Cuéllar con la directora general de Conagua, Blanca Jiménez, se supo se tocaron temas de gestiones que a lo largo de los meses el congresista se comprometió a llevar a cabo, sin embargo hablaron muy poco sobre la situación por la que atraviesa la Comisión Nacional del Agua en su delegación Chihuahua, con el tema de los despidos masivos.

CANDIDATOS.- Siguiendo con temas guindas, varias fuentes, entre ellas el propio delegado del CEN, José Ramón Enríquez, y candidatos informaron que esta semana que inicia Morena estará dando a conocer quiénes serán sus candidatos a las alcaldías, diputaciones federales, locales y sindicaturas, dando prioridad en notificar quiénes serán sus gallos por la Alcaldía de Juárez y la de Chihuahua.

CANDIDATOS.- Se sabe que entre el 8 y 18 de marzo las planillas de regidores de los ayuntamientos deben quedar registradas, por ello la próxima semana será de definiciones, las apuestas voltean a ver sobre todo a los candidatos por las alcaldías fronteriza y capitalina; Juárez cierra con Gabriel Flores, Cruz Pérez Cuéllar y Benjamín Carrera; la capital con Carlos Borruel y Marco Adán Quezada.

CAMINATA.- A propósito de Morena, el candidato a la gubernatura, Juan Carlos Loera de la Rosa, invitó en los últimos días al expanista Carlos Borruel para que le acompañara en sus recorridos por las colonias de la ciudad de Chihuahua; tanto Borruel como Quezada aprovechan cada oportunidad presentada para hablar en corto con el candidato, plantearle escenarios, hacerle ver el sentir capitalino, muy diferente por cierto al sentir juarense.

CAMINATA I.- Luego de que productores y agricultores de la región centro-sur del estado salieran a decir que los nuevos mandos medios de la delegación de Conagua en Chihuahua serían cercanos a Juan Carlos Loera, éste no se distrajo y prefirió seguir en sus visitas y recorridos en colonias de diferentes municipios; quienes lo conocen aseguran que al menos en este momento no entrará en acuerdos para acomodar a su gente en la oficina del agua, pues la tarea principal trazada es prepararse para la campaña.

ARRIBO.- Precisamente, y luego de entender lo anterior, todo indica que la delegación de la Conagua en Chihuahua tendrá que estar en la misma sintonía que la Secretaría del Bienestar, y desde luego con la oficina de la Presidencia de la República, pues varios atañen a que durante el conflicto del agua en el Estado Grande, la dirección local de Conagua malinformaba a la presidencia lo que realmente ocurría, así como el sentimiento real de los productores chihuahuenses, lo que ocasionó que en más de una ocasión el Ejecutivo quedara mal parado.

FRONTERA.- La candidata del PRI a la Alcaldía de Juárez, la empresaria Adriana Fuentes Téllez, sostuvo diálogo con la candidata a la gubernatura, Graciela Ortiz González, ambos equipos delinean ya las estrategias y condiciones con las que buscarán tener presencia en la gran ciudad fronteriza, que tanto Fuentes como González saben que es una tarea nada fácil. Se ha dicho mucho sobre la planilla de regidores que presentará Adriana, lo cierto es que apenas aterrizó el tema con Graciela, por lo que los nombres apenas comenzarán a salir.

VISITA.- El líder nacional de la CATEM, el senador Pedro Haces, fue uno de los invitados especiales por parte del empresario Jaime Galván al viñedo en Delicias; quienes conocen al jefe nacional Pedro Haces aseguran que no hay ciudad o estado que visite y que no haga acuerdos políticos, aquí en la entidad Pancho Salcido fue el encargado de responderle por las negociaciones que hizo la CATEM en los últimos meses.

ACLARACIÓN.- En este espacio se había publicado que la presunta responsable de un accidente automovilístico de nombre Estrella Blanco era familiar del exalcalde Juan Blanco, lo cuál no es así, y fue aclarado por el ya mencionado.