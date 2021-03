-- Visitará AMLO Ciudad Juárez-- Se registra “el Caballo” Lozoya

VISITA.- Todo indica que el próximo viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en Ciudad Juárez muy posiblemente para supervisar obras y acciones de su gobierno, pues como anticipó en su rueda de prensa matutina, visitará aquellas entidades que renovarán la gubernatura antes del inicio formal de las campañas, para no caer en un posible delito electoral.

VISITA I.- Por lo pronto este martes el gobernador Javier Corral Jurado le acompañará en Palacio Nacional para la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia, con el objetivo de un blindaje electoral a programas y acciones de gobierno, pacto que les propuso el presidente López Obrador hace unas semanas a los mandatarios estatales y al que Chihuahua aceptó adherirse.

PROGRAMAS.- Ayer Corral Jurado comentó que espera que estén dentro de ese acuerdo los programas sociales federales y estatales, así como la transparencia en el ejercicio del gasto público y delineados los límites de la comunicación política de ambos niveles de gobierno para no caer en la propaganda gubernamental y desde luego blindar el tema de las vacunas, que a su juicio debe ser el sistema de salud quien a lleve el control de la campaña contra el Covid-19.

MESAS.- Estas dos interacciones de ambos mandatarios durante la presente semana, especialmente la del viernes, puede ser el momento para un acercamiento y quizás el preludio para que las fuerzas federales regresen a las mesas de coordinación con el estado, pues al parecer el gobernador de Chihuahua lleva entre sus pendientes el tema de la seguridad y como se sabe ya ha solicitado, incluso por la vía judicial, se retome la coordinación con el estado en este rubro.

REGISTRO.- Ayer el candidato Alfredo Lozoya Santillán oficializó su registro ante el IEE como el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Chihuahua, acompañado en todo momento por el senador Dante Delgado, el dirigente estatal emecista Francisco Sánchez, así como de su familia, luego del evento protocolario tuvo una reunión con candidatos. El mensaje de Lozoya fue claro: “Sacaremos a Chihuahua del olvido, de la violencia y dejará de ser un estado tan lastimado como hasta ahora”.

REUNIÓN.- En la reunión privada que encabezaron Alfredo y Dante con los candidatos a las diputaciones locales, federales, ayuntamientos y sindicaturas, hablaron del crecimiento del movimiento naranja a lo largo de la entidad, tocaron el tema de encuestas y de las posibilidades reales que aseguran tener en esta contienda electoral, a la vez que el senador Dante pidió a los candidatos morirse en la raya y darlo todo por MC.

RECORRIDO.- En las últimas semanas, la presidente con licencia del Comité Directivo Estatal del PAN, Rocío Reza Gallegos, ha recorrido diferentes municipios de la entidad llevando el mensaje de unidad entre los grupos al interior del albiazul, se ha encargado de encabezar reuniones con comités y equipos a quienes ha pedido cerrar filas por la candidata a la gubernatura Maru Campos, así como defender a los gobiernos emanados del PAN.

RECORRIDO I.- De norte a sur, Rocío Reza no ha soltado el acelerador y a pesar de que ya tiene la diputación federal en la bolsa, asegura que hasta el último día al frente del CDE sostendrá reuniones y encuentros, sabe que la gente del albiazul se enfría muy fácilmente y no puede dejar que el ideal de don Manuel Gómez Morín se apague antes de iniciar campañas. Precisamente en uno de los viajes, al lado de Ricardo Anaya, la camioneta de la presidente no pudo más y se quedó atascada, ni el 4 x 4 logró sacarlos del arenal.

SUPLENTE.- Poco se ha dicho del suplente de Marco Adán Quezada, candidato de Morena a la alcaldía de Chihuahua, se trata del arqui José Fajardo Sandoval, empresario del ramo restaurantero, quien aceptó la invitación de Marco Adán una vez que se concretó el proyecto al interior de Morena, pero que además ya tienen tiempo de amistad, el caso es que la experiencia en el ramo restaurantero, palpar las crisis ahora en pandemia y el esfuerzo para abrir su empresa buscan surta eco en la campaña de Marco, por ello la invitación.

PROTESTA.- Este día rendirá protesta Mónica Meléndez Ramírez como presidente estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (Onmpri), evento presidido por Monserrat Arcos Velázquez, dirigente nacional del Onmpri. Como se recordará, Mónica fue candidata del PRI por el Distrito 6 federal en la pasada contienda electoral, anterior a ello fue presidente de la sección juvenil de Canaco. En los últimos años ha estado cerca de la hoy candidata a la gubernatura, Graciela Ortiz.