--¿Y dónde está el jefe de los penales? --Garay sacará la casta en el PAN Municipal

AUSENTE.- El gran ausente en toda la problemática que se ha generado en el Cereso No. 3 de Juárez ha sido el titular del resguardo de los penales en todo el estado, Luis Alfonso Harris, quien ha evitado dar la versión de lo sucedido y en cambio, el fiscal general Roberto Fierro Duarte ha tenido que salir a los medios para explicar lo acontecido el jueves negro en la frontera.

AUSENTE II.- Por la cronología de hechos, el detonante habría sido el motín que después se informó fue una riña en el reclusorio y a partir de ello, se sucedieron los ataques a negocios y civiles, primero de manera simultánea y después en cadena, incluso hasta que amaneció.

CUSTODIOS.- Al margen de ello, lo evidente es que si hubo una balacera en el penal, los custodios que están a cargo de Harris Arrondo metieron armas y organizaron el asalto a las instalaciones para que ambas bandas rivales, Los Mexicles y los Chapos, se enfrentaran y seguramente por órdenes provenientes del exterior del Cereso.

LIMPIA.- No hay cómo darle la vuelta a esa responsabilidad, así que podrán haber dejado pasar unos días pero tendrán que formalizarse despidos de personal en la Policía Procesal. Mas aún, el saldo de víctimas mortales amerita mínimo una investigación que aporte una explicación plausible y congruente, no sólo un llamado de atención.

DISTRACTOR.- Existen muchos elementos que apuntan a que esos agentes por acción u omisión son corresponsables de lo ocurrido ese día en el penal, ya sea que la riña fuera el detonante o el distractor para desestabilizar de una manera brutal a la frontera, lo que le costó la vida a nueve civiles.

SILENCIO.- De ahí, lo delicado de dejar pasar tiempo para presentar resultados y mostrar que hay consecuencias, pues cada vez funciona menos el tradicional “estamos investigando” y los debidos procesos.

CAMINO.- No ante una sociedad que reclama respuestas, trata de entender lo que pasó y lo que sigue, se aferra a no dejarse amedrentar, a la unión cívica y a no permitir que el temor gobierne sus vidas, pero es un camino en el que no se transita solo sino con el gobierno de la mano como lo expuso la mandataria estatal, María Eugenia Campos al recorrer Ciudad Juárez y sus estragos.

*

VÍNCULOS.- Desde los pasillos de la Fiscalía General corre la versión de que aparte de la confrontación porque un grupo del Cártel de Sinaloa –Los Mexicles— ahora se alían con el Cártel de Juárez y sus operadores La Línea y La Empresa; eso conlleva a que también algunos mandos policíacos cambiaron de bando.

ESFUERZOS.- Según se estableció, esa información ya está sobre la mesa. En tanto, la gobernadora y su equipo de seguridad trabajan hora a hora en la frontera para restablecer la seguridad, lo que por lo menos en las últimas horas ha tenido resultados favorables si bien las actividades no se han restablecido al 100 por ciento.

*

CLAVE.- Tras la salida de Francisco Navarro como presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, la dirigencia provisional fue asumida por Cuquis Prieto, quien a su vez dejó vacante la Secretaría General del CDM blanquiazul, puesto clave para el desarrollo de la próxima asamblea municipal, donde se seleccionará a los candidatos a consejeros estatales, nacionales y para la nueva dirigencia municipal del partido.

GARAY.- Por la importancia de la asamblea y las funciones que realiza la Secretaría General, se supo que Armando Garay fue llamado para entrar al relevo de Cuquis Prieto, aprovechando que pese a su juventud, él tiene varios años militando en Acción Nacional y tiene una sólida formación en la iniciativa privada.

ENCARGO.- Al interior del banquiazul, se dice que además fue elegido debido a que, en el pasado proceso electoral, mostró tejido fino coordinando el Distrito 15 que hoy ocupa Alfredo Chávez. Así que Armando Garay será sobre quien pese el encargo de sacar adelante la próxima asamblea municipal.

*

MULTAS.- Sobre las multas para aquellos que no porten placas nuevas, al parecer aplicarán a partir de septiembre para quienes no hayan realizado el pago correspondiente y es un supuesto en el que hasta ahora se encuentran alrededor de 150 mil propietarios de autos.

MULTAS II.- Como no se ha precisado si se extenderá un periodo de gracia para el cobro de sanciones, mientras los diputados pedían que fueran a partir del próximo año, en Recaudación de Rentas la indicación que tienen es que la extensión del trámite sólo era el mes de agosto.

*

OPERACIÓN.- Tras rumores publicados en algunos medios locales, la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado confirmó ayer que la gobernadora Maru Campos será sometida el día de hoy a una operación de hernia hiatal y reflujo gastroesofágico, que padece desde tiempo atrás. En consecuencia, César Jáuregui, secretario de Gobierno y el gabinete atenderá todos los pendientes durante su recuperación, que se espera ocurra sin inconvenientes y mejore su estado de salud.

*

OJINAGA.- En la sesión de Cabildo del miércoles pasado en el Ayuntamiento de Ojinaga, se soltó la grilla entre PRI y PAN con la destitución de la regidora panista, Valentina Leyva Zubía, a quien le reclamaron haber acumulado siete faltas injustificadas y que con ello, violentó el Código Municipal, por lo que fue cesada de su cargo.

DESTITUCIÓN.- De acuerdo con lo trascendido desde esa frontera, la edil panista ya había sido apercibida por el Ayuntamiento de Ojinaga, sin embargo, hizo caso omiso a los exhortos, según los regidores priistas quienes señalaron que sólo era vista en las oficinas administrativas para recibir su cheque de sueldo quincenal.

CABILDO.- Con esa baja, el Cabildo se queda con un total de 15 regidores, de los cuales nueve corresponden al PRI; cuatro al PAN; uno a Morena y otro a Nueva Alianza.

*

NUEVAS.- La dirigente estatal del ONMPRI, Aldonza González Amador, tomó protesta ayer a las funcionarias que ocuparán las distintas secretarías de los comités municipales de Chihuahua y Aquiles Serdán, a quienes pidió “ponerse la camiseta” y capacitarse para dar la cara por los tricolores.

COMPROMISOS.- Para el caso de la Organización Nacional de Mujeres Priistas en el Municipio de Chihuahua estará presidida por la regidora Ana Lilia Orozco, quien también motivó a su equipo de trabajo para dar resultados ante un cúmulo de oportunidades y que en su óptica, le representará a su partido recuperar la confianza perdida.