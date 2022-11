--Y todavía falta un quinto implicado en secuestro de Camila --Promete Chihuahua pintarse de rosa

GIRO.- Un giro importante y confuso está dando el caso del secuestro de Camila en la ciudad de Chihuahua, pues la forma en que las corporaciones están desmenuzando las indagatorias, todo apunta a que los padres de familia –y en particular, la madre de la menor— tenían razón.

INFORMACIÓN.- De acuerdo con lo expuesto por los padres en la junta con los directivos del Colegio Belén no es posible que algo así ocurriera sin que el personal docente se hubiera percatado de alguna señal de alerta y en especial, que resultaba evidente que había alumnos involucrados.

RUTA.- Cómo podría saber el profesor quién iría a recoger a la adolescente y justo ese día qué camino tomarían para interceptar a madre e hija en su auto y llevársela.

QUINTO.- Con el arresto perpetrado ayer ya serían cuatro los detenidos por este caso, lo cual tumba la teoría de que fue una mala ocurrencia del maestro planear el secuestro, por el cual planeaba pedir 30 mil pesos para pagar una deuda.

CÉLULA.- Demasiada estructura para ser sólo un disparate, menos cuando al parecer aún falta un quinto cómplice por capturar, lo cual ya habla de una célula más organizada aun cuando no se han dado a conocer roles y funciones de cada uno.

RESERVAS.- Ese detalle, sin embargo, que alertaría a la comunidad para no bajar la guardia, no ha sido aclarado por la fiscalía con el riesgo de ensombrecer la rápida y coordinada reacción al momento de la agresión. Menos cuando el juez decidió hacer privada la audiencia pública del profesor y uno de sus cómplices.

RESERVAS II.- En ese contexto y a cuentagotas solamente se sabe que de alguna manera el Ministerio Público logró encuadrar la acusación por secuestro a los primeros dos arrestados, mientras los otros dos serían procesados por narcomenudeo en lo que se les vincula con el caso de Camila. ¿Y eso es todo?

*

DÍA.- Hoy es el día, que miles de personas saldrán a las calles en defensa de la permanencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y en contra de la reforma electoral del Ejecutivo federal, que buscaría dejar en manos del gobierno en turno los procesos electorales como en los tiempos hegemónicos del PRI, según sus detractores.

EXPECTATIVA.- En la capital, Delicias, Parral y Cuauhtémoc se anticipa un férreo activismo a favor del INE, mientras en Juárez todo puede ocurrir hasta registrar una baja asistencia no sólo por estar gobernado el Ayuntamiento por Morena, sino porque a la frontera la ha caracterizado la apatía social y suele arrojar un alto nivel de abstencionismo en elecciones.

ROSA.- Ya se verá si las movilizaciones en 40 municipios que corresponden a 16 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, se pintan de rosa, el color que distingue al instituto.

AFORO.- A nivel local, se confirmó la participación de partidos políticos con sus dirigencias (a excepción de Morena y sus aliados), funcionarios públicos encabezados por la gobernadora Maru Campos, exdiputados, exmandatarios, representantes de cámaras empresariales, iglesias, organizaciones de la sociedad, civil, catedráticos, intelectuales y libre pensadores, más los espontáneos.

RUTA.- Con el lema de “Al INE no se le toca”, bajo el liderazgo de la asociación civil Sí por México, el punto de partida en la capital será en la glorieta de Pancho Villa a las 10:30 a.m. para marchar a la plaza del Ángel, donde habrá una concentración y de ahí se trasladarán a las instalaciones del instituto en la avenida Independencia.

*

REAPARICIONES.- Ayer el exgobernador José Reyes Baeza y la secretaria de Organización del PRI nacional, Graciela Ortiz, se presentaron en la capacitación del ONMPRI en el edificio de la colonia Dale. Ahí, la parralense pidió a las priistas valorar esa formación que les servirá como herramienta para transmitir confianza a una sociedad preocupada por lo que sucede en el país.

LLAMADO.- Chela Ortiz aprovechó el escenario para convocarlas a participar activamente en la manifestación por la defensa del INE. Según aseguró, no será el PRI quien vote por una reforma que afectará a la única institución que garantiza la democracia y la decisión electoral en México.

*

REFORMA.- A paso firme aseguran que va la Reforma Integral a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, que ha logrado permear fácilmente entre los diferentes sectores de la sociedad civil ante la necesidad que tiene la ley de estar acorde con lo que se vive en las calles y el rezago en los principales temas.

LIDERAZGO.- Encabezando los trabajos, a través de la Comisión Especial, el diputado Mario Vázquez ha logrado poner sobre la mesa asuntos como derechos humanos, igualdad, democracia, transparencia, rendición de cuentas, crecimiento de la economía y el perfil de sociedad que se busca.

PARADOJA.- Precisamente el viernes pasado se realizó un conversatorio de esta reforma en el museo Semilla, en esta ocasión enfocado al desarrollo económico y la innovación, lo cual resultó paradójico e histórico, ya que en toda la redacción de la constitución local no aparecen ni una sola vez las palabras “desarrollo económico”.

URGENTE.- En apego al vox populi si no está en la ley, no se hace fue el principio para incluir el término y en ello coincidieron invitados especiales como el ex secretario de Hacienda federal, Ernesto Cordero, quien resaltó la importancia y urgencia de hacerlo.

NORTE.- Cordero Arroyo aprovechó el foro para mandarle una cachetada con guante blanco al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al exponer dos que tres datos del por qué el norte y específicamente Chihuahua cuenta con más y mejor desarrollo que otros estados de la república, por cierto.