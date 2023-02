--¿Ya sabía Jáuregui del amparo del agresor de Mya? --Intenso FinD para los partidos políticos…

DETALLE.- Cuando el fiscal general César Jáuregui decía justo una semana atrás que ya tenían ubicado al agresor de Mya Naomi, a saber si se refería a que ya tenía conocimiento de que estaba tramitando un amparo y de ser así, que es lo más seguro, el funcionario se guardó el dato y el pequeño detalle surgió ayer en el tribunal de Camargo, al cual se presentó “voluntariamente” Érick David con el documento en mano.

BOFETADA.- Se entiende que el abogado del Estado no “calentará” el tema hasta que no fuera un hecho, pero eso no ahorra la bofetada que el sistema sigue asestando no sólo a la afectada directamente, sino a la sociedad, pues está claro que como ella que casi muere en manos de su exnovio, no es la única y que en los delitos de género no hay distinción.

ENDEBLE.- Lo que debería prevalecer, en cambio, es un Estado de derecho sólido que prevenga, resguarde y sancione pero si en lo general, para mayores de edad la ley se vuelve una liga que unos sí estiran y a otros les revienta, para las menores –niñas y adolescentes— es todavía más endeble aspirar a la justicia.

*

ALITO.- Hoy estará en Chihuahua capital el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien viene a revisar las estructuras de su partido a efecto de estar en condiciones de enfrentar con éxito las elecciones del próximo año.

AGENDA.- La agenda inicia desde temprano en un hotel de Distrito Uno, ahí estará Alito y el líder estatal Alejandro Domínguez para desayunar y conversar con los integrantes de los medios de comunicación que seguramente esperarán saque más acusaciones contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

LÍNEA.- Después, los dirigentes del tricolor se reunirán con todos los presidentes de los comités municipales y las bases, como la de Juárez y de los municipios serranos que desde ayer organizaron viajes para recibir a su líder y la línea que seguirán con la alianza con PAN y PRD.

*

SIMPATÍAS.- En su trabajo por generar simpatías y crear estructura territorial en sectores de la frontera, el Comité Directivo Estatal del PAN, a cargo de Gabriel Díaz, realizará este día un torneo de box en la colonia Revolución Mexicana. De la mano de Xóchitl Contreras, presidenta del Comité Municipal, el dirigente estatal estará picando piedra para fortalecer las estructuras blanquiazules.

NACIONAL.- Ayer, por cierto, se indicó que Gabo ya está enfocado junto con el líder nacional del panismo, Marko Cortés, en todos los aspectos para la reunión nacional de dirigentes estatales que, como se anunció en este espacio, se realizará en la capital del estado en los primeros días de marzo.

*

MARCHA.- En política, nada es coincidencia así que sin decirlo, las máximas autoridades del Revolucionario Institucional y de Acción Nacional están acudiendo a plazas estratégicas para cargar todas las baterías hacia la marcha del domingo 26 de febrero.

UNIDOS.- Desde cada trinchera, se trabaja con todo cuidado para ir unidos, convocar a militantes, simpatizantes y ciudadanos para oponerse al Plan B de la reforma electoral, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador que entre otros aspectos, eliminaría gran parte de la estructura estatal y municipal en la materia.

DOBLE.- Organizadores como la asociación Sí x México han señalado que irán por el doble de asistencia, lo que en Chihuahua representaría llevar a las calles a 20 mil personas en los principales municipios.

*

PVEM.- Con miras al año electoral 2024, el Partido Verde Ecologista de México ya está alistando la toma de protesta de su próximo dirigente municipal en la capital, el cual caerá en las manos de Jorge Esqueda Cano, quien estará tomando protesta el fin de semana.

INVITADOS.- Entre los invitados ya se apuntaron algunos diputados como Karen Castrejón Trujillo y Javier Octavio Herrera Borunda, también andará por ahí el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar; el delegado nacional del Verde, Ricardo Colorado Seira, y la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal, Patricia Borunda Lara.

*

MEMO.- Resulta que después del memorándum enviado el miércoles por la diputada Ilse América García a la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas, surtió efecto, ya que reclamaba la inasistencia de integrantes de la Comisión de Educación para realizar la mesa técnica por tres ocasiones consecutivas y al día siguiente, es decir, el jueves, se realizó la reunión.

COMISIÓN.- Ya con la presencia de los integrantes de esa comisión, se revisó la propuesta de reforma a la Ley Estatal de Educación y se aprobó que los próximos encuentros sean los miércoles a las 11 horas e incluirán a representantes de la administración estatal y municipal, la Asociación Estatal de Padres de Familia y de las secciones 8 y 42 del SNTE.

PATITO.- Además, se acordó citar el próximo 24 de marzo al director del Colegio de Bachilleres, Humberto de las Casas, para que explique cuándo se completará la devolución del dinero pagado por padres de familia para los nuevos uniformes, a los cuales se dio marcha atrás.