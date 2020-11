Ratifiqué mi denuncia del 2018, nunca desistí: Alejandro Domínguez

El ex Diputado Federal Alejandro Domínguez, dijo que ante los cuestionamientos que han resultado en los últimos días, aclaró que nunca se desistió de la investigación que interpuso en el año 2018 y que enero del 2020 ratificó la denuncia cuando compareció ante la Fiscalía General del Estado.

“Quisiera hacer precisiones en relación a la rueda de prensa que María Eugenia Campos realizó, me refirió a un hecho que me han estado preguntando, si me desistí de la denuncia presentada en 2016, en enero comparecí ante la FGE, y me cuestionaron si ratificaba los hechos y señale que si ratifique que los hechos denunciados en 2018” comentó.

También explicó que le pidieron más pruebas que aportar al procedimiento o a la investigación, pero que informó que no tenía mayores elementos de prueba, “los hechos que me constan y que conociera del 2018, que las pruebas presentadas son las fotos y una prueba grafoscopio y que hasta ahí ha llegado mi intervención”.

“Niego que se hubiera dicho por mi persona que me desistiera de mi investigación o bien niego, haber aseverado que la denuncia tenga elementos para proceder, que sean el ministerio publico quien resuelva, el juez quien resuelva, no Alejandro Domínguez” explicó a través de sus redes sociales.

