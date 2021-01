Reabrirán los gimnasios en semáforo naranja

Los dueños de gimnasios de la ciudad de Chihuahua anunciaron que a partir del próximo anuncio en el Periódico Oficial del Estado, podrán abrir en semáforo naranja con un aforo del 25% dentro de las instalaciones.

“Esto al llevar a cabo un primer filtro, en donde se valide el cumplimiento de los protocolos sanitarios; aún no está abierto el abanico para todos, gimnasio que no cumpla con esto, no va a poder abrir y si abre, se clausura” explicó Jesús Betancourt, uno de los dueños de estos establecimientos.

Lo anterior tras una reunión que sostuvieron los propietarios de gimnasios de la ciudad de Chihuahua, con personal de la secretaría de salud, el instituto del deporte y gobernación, en donde se autorizó dicho permiso.

“Después de la reapertura, llevaremos a cabo un segundo filtro, en donde se confirme el cumplimiento puntual de dicho protocolo, la cual estará acompañada de evidencia de la atención a estos lineamientos”.

