Realiza UPNECh "Panel Emprendedores"; dialogan sobre el porvenir de la educación

Dentro de las actividades que se están llevando a cabo por el XIII Foro Regional de la Licenciatura en Intervención Educativa (LIE), de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECh), en este segundo día se llevó a cabo un el Panel Emprendedores, donde los panelistas hablaron sobre el porvenir de la intervención educativa, tomando el tema desde sus experiencias y reflexionando en conjunto con los invitados.

La rectora de la Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua, Graciela Aída Velo Amparán dio la bienvenida a los alumnos y personal de los diferentes planteles de la UPNECh, así como a los empleadores del sector público y privado de la capital y del estado, por brindar la calidad de los LIEs tanto en su desempeño como en su formación.

Teresa Negrete Arteaga, académica de UPN Ajusco, una de las panelistas, habló sobre la fragmentación educacional y diferenciación por la urbanización en México, que también se pudo haber provocado por los horarios de trabajo de los adultos, donde estos se encuentran en jornadas laborales muy largas, al mismo tiempo en que los traslados son mayores por las distancias que ocasionó la urbanización, lo que conlleva a que los menores de edad se queden sin presencia de sus padres, siendo dejados bajo la crianza de sus abuelos o hermanos mayores, provocando la fragmentación.

Asimismo, habló sobre cómo los cambios dentro de la formación educativa de los jóvenes pedagógicos permite tener un impacto en todo el país, debido a la cantidad de planteles de la UPN en México, lo que puede llevar a que las y los estudiantes creen una inserción funcional, siendo un agente de cambio para los tiempos venideros que están rodeados de la tecnología.

Negrete añadió que la educación no es solo escolar, los proyectos son una fuerza potente como medio de intervención y de formación, los puntos de partida tiene que ver con los actores insertos en las prácticas, deben de ser activos como agentes de cambio, para que el interventor educativo pueda gestar acciones de innovación y empleabilidad.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

La LiE no era aceptada, pero es una ventaja, debido a que gracias a la reflexión, puede participar y gestar en diferentes proyectos, con una visión integral, no solo se focaliza sino que reflexiona sobre el contexto, no se queda con la idea de la intervención, sino que puede dialogar con el equipo y gestar apoyando a las instituciones en las que trabaja.

Por su parte, Enriqueta Meraz Borbón, jefa de Sistemas del CRESON habló sobre cómo por vivir en tiempos donde la tecnología es lo que se encuentra predominando en la sociedad, los jóvenes del LIE deben voltear a ver a los trabajos de Sistemas de Información, debido a que muchas personas no saben qué es lo que van al egresar de dicha licenciatura.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Agregando que por las habilidades obtenidas durante la licenciatura, los jóvenes tienen las herramientas para manejar tanto datos como información, pudiendo ser apoyo esencial para los diseños realizados en los Sistemas de Información.

Mientras que el panelista Leonel Herrera García, quien es el encargado de despacho de la dirección de la UPNECH Unidad Virtual, explicó que la Licenciatura en Intervención Educativa trata de cómo la educación es un proceso inherente al ser humano que se da incluso antes de nacer, los humanos ya inician con el aprendizaje.

También explicó que los LIE no son docentes, sino que son interventores, por lo que se deben de ver otros espacios fuera de las escuelas Los lies comenzaron a hacer intervenciones más allá de lo que decía el programa de educación pedagógica.

Herrera García mencionó que son los estudiantes los que obligan a los maestros a dar seguimiento para saber si los lugares en donde se encuentran empleados de verdad están haciendo su trabajo, volviendo su área laboral, cualquier área en la que necesiten un interventor educativo.

Es de mencionar que este Foro Regional tiene como propósito brindar un espacio para abrir el diálogo sobre la formación profesional del interventor educativo, para poder enfrentar los retos que las necesidades sociales y educativas emergentes demandan de la profesión educativa polivalente, al mismo tiempo en que se plantean nuevas perspectivas sobre el desarrollo profesional, utilizando como medio el diálogo y la convivencia académica.

Dentro del panel estuvieron Juan Gabriel López Ochoa, director UPN Tijuana; Leonel Herrera García, encargado de despacho de la dirección de la UPNECH Unidad Virtual; Teresa Negrete Arteaga, académica de UPN Ajusco; Enriqueta Meraz Borbón, Jefa de Sistemas del CRESON.

Mientras que, las Instituciones invitadas incluyen a la Oficialía mayor del municipio; DIF Municipal y Estatal; Promesa educativa (alsuper arte); CONOCER- UPNECH; Coordinación de Recaudación de Rentas del Estado; ESFER Salesianos; CANACO; y Guarderías del Estado.