Realizan bendición de dos autotanques del cuerpo de Bomberos

La bendición de dos autotanques para el Heróico Cuerpo de Bomberos, se realizó la tarde de este jueves en las instalaciones de la comandancia norte, en la estación de bomberos número 3, ubicada sobre la avenida Homero.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Al evento acudieron la alcaldesa de Chihuahua, María Angélica Granados; así como el director de Seguridad Pública Municipal, comisario Gilberto Loya Castillo encargado del cuerpo de Bomberos, Joel Estrada Castillo y el presbitero Alejandro Cortés.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Aunado a la bendición, el Heróico Cuerpo de Bomberos y Grupo Camacho, llevaron la firma de un convenio de colaboración al permitir el uso de las instalaciones de la escuela Sergio Arturo Camacho, ubicada en Aldama, para entrenamiento y demás actividades

"Este día llevaremos la firma de colaboración con grupo Camacho, una empresa que se había convertido ya en un aliado del cuerpo de Bomberos, al concedernos el permiso de utilizar las instalaciones de la escuela Sergio Arturo Camacho" manifestó el director de Seguridad Pública, Gilberto Loya.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

"La bendición no es sólo para una máquina que acude a apagar un incendio; estas bendiciones son para quienes conducen las bomberas, y para quienes se ven beneficiados por el agua que transportan. Quiero agradecer el ambiente de hogar que siempre he sentido en todas las estaciones de este cuerpo de Bomberos, desde que me permiten colaborar con ellos", manifestó el padre Alejando.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

En este sentido, la alcaldesa externó que "trabajar en conjunto con la sociedad civil es fundamental para que todos los programas tengan la mayor trascendencia; con este convenio dotamos a nuestros bomberos con un espacio para que puedan llevar a cabo capacitaciones para el ejercicio de su labor de rescate. Agradezco a la escuela infinitamente su disposición, pues al formar más bomberos son muchísimas las vidas que se pueden salvar".