Realizan caravana en honor a paramédica que lucha contra Covid-19

Lety es una paramédico de Urge muy comprometida, ella se infectó de Covid-19 y se encuentra en situación crítica, en honor a ella se realizó una caravana esta tarde en honor a los héroes de la salud.

“Somos la familia de Lety y ella está con nosotros, está luchando por estar con nosotros y vamos a honrar el esfuerzo que está haciendo”, señalo su hijo, al agradecer el apoyo que les han brindado. “Yo como su hijo, admiró su trabajo y la labor.





El contingente se reunió en las instalaciones de Urge, luego partieron rumbo al Hospital Central Universitario ¨Jesús Enrique Grajeda Herrera”, donde la paramédico permanece en el área de terapia intensiva.

En total participaron 11 unidades de Urge del turno vespertino y nocturno, así como 5 unidades particulares de Team.

Su hijos Carlos y Evelyn, relataron que durante 7 meses laboro apoyando a personas contagiadas en la unidad Covid de Urge, “Antes de ingresarla al hospital me dijo: una vez que haya salido me voy a volver a subir a la unidad Covid, porque esto me va a ayudar a apoyar y atender a mis pacientes”.





Carlos Zaragoza, hijo de Lety, quien también es paramédico, señaló que muchas personas siguen sin creer en el Covid, “Les pido a la población que hagan caso, no es un juego, es algo fue y pesado, tanto para los pacientes como los familiares”.

Desde hace 12 años, Lety trabaja en Urge en el turno nocturno, donde tiene horario de entrada, pero no se salida, pues su compromiso siempre ha sido hacia el paciente. Hace una semana ingreso al nosocomio y desde hace 5 días fue intubada, su estado de salud se reporte grave, pero estable.

“Que mi padre celestial haga su voluntad y me la pueda regresar con bien”, señaló Charlie al agradecer a los paramédicos y personal médico que los acompañaron en la caravana. “Las semillas que cultivo mi madre ahora están dando fruto y eso para nosotros no tiene precio”.

Incluso se ha pedido el apoyo de la ciudadanía para adquirir los medicamentos necesarios para su tratamiento.





