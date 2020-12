Rechaza Morena aprobación del presupuesto 2021

El Coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Colunga Martínez votó en contra del presupuesto 2021, en la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, mientras que los diputados del PAN, extinto PES, Movimiento Ciudadano y PVEM votaron a favor.

Colunga explicó que Morena ha mantenido su postura respecto a los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, por afectar las finanzas públicas y a los chihuahuenses en general, debido a que nuevamente presenta un déficit de casi 5 mil millones de pesos.

Debido a que el paquete económico carece un esfuerzo real para disminuir el gasto de operación y fortalecer el gasto social y la inversión pública en el Estado.

Las reorientaciones planteadas dentro de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública implican:

El nulo avance dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en lo referente al tema de la Reforma Laboral; es decir, se dejará el problema a la siguiente Administración.

Si bien es cierto, que se plantea otorgar recursos al Sector Salud; estas adecuaciones resultan insuficientes, para cumplir con los pasivos que tienen las Instituciones de este sector; asimismo, pone en jaque el cumplimiento del convenio con la federación y la UACH, ya que simplemente se obliga a la Secretaría de Hacienda a retener recursos sin tomar en cuenta el convenio de financiamiento de la educación superior en el Estado.

El diputado explicó que en términos generales, los dictámenes referentes al paquete económico 2021 aprobados por los diputados de la Comisión, no resuelven la situación financiera actual, sino por el contrario, nuevamente se considera un déficit presupuestal, condición que la bancada de MORENA no aprueba.

“Sabemos que este déficit deberá ser cubierto con programas y proyectos no cumplidos; es decir, promesas sin cumplir o con la toma de deuda o compromisos que se quedarán para la nueva administración”, indicó el diputado.

Colunga sostuvo que su responsabilidad está con los chihuahuenses, los maestros beneficiarios de pensiones, con la población más vulnerable y todos los que no encontraron lugar en algún hospital a causa de las malas decisiones financieras, con los ganaderos y agricultores afectados por la sequía, con los miles de estudiantes a los cuales no se les está garantizando un sano retorno a las aulas, con los burócratas a quienes no se les ha garantizado una seguridad social ni trato digno, con los jubilados y pensionados que todos los días requieren atención especial.

“Mi voto siempre ha sido razonado y en beneficio de los que menos tienen, hoy conmino a mis compañeros de bancada y al resto de los diputados que representan las diferentes fuerzas politicas dentro del Congreso del Estado a no volver a respaldar un déficit presupuestal, a no volver a respaldar excesos, a no comprometer recursos futuros, a no detener el desarrollo de nuestro Estado, sino a pensar en cambiar la sinergia de gastar más de lo que tenemos, de no priorizar gastos superfluos por encima de las necesidades más sentidas de la población”.

