Rechaza TEE quejas en contra de Guillermo Mesta

El Tribunal estatal Electoral, determino que el procedimiento especial sancionador, iniciado por Javier Iván Galván Márquez, en contra de Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice, por actos considerados como indebida promoción de imagen, actos anticipados de campaña, así como uso de recursos públicos para este fin, declarando inexistentes de las infracciones de este procedimiento.

Este expediente identificado como PES-30/2021, en donde fue promovido por Javier Iván Galván Márquez, en contra de Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice, Coordinador Ejecutivo del Gabinete Estatal de Chihuahua por la presunta comisión de actos anticipados de campaña consistentes en la promoción indebida del nombre e imagen a favor del precandidato a Gobernador del Estado de Chihuahua por el Partido Acción Nacional, Gustavo Enrique Madero Muñoz.

En donde señaló que el coordinador del gabinete estatal, por medio de redes sociales solicitaba el voto a favor del entonces precandidato a gobernador del estado Gustavo Madero, para obtener la candidatura a este puesto en el proceso interno que realizó del Partido Acción Nacional,

Así mismo por parte del Instituto Estatal Electoral solicitó la declaración de Gustavo Madero, pues este no fue denunciado de manera inicial considerando que se presentaba un beneficio a favor de este, con base a esto el implicado Mesta Fitzmaurice realizó varias publicaciones por medio de sus redes sociales.

El uso de recursos públicos no se tiene demostradas el uso de este para dichas publicaciones, en cuanto las publicaciones realizadas se declaran improcedentes, ya que estas acciones no son acreditadas, puesto que no realizan la mención de logros, programas u obras realizadas en ese entonces por Madero.