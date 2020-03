Rechazan aumentar a 28 gramos la portación personal mariguana

El senador del PAN, Gustavo Madero Muñoz, aseguró que su bancada estará buscando que la aprobación de la Ley para la Regulación de la Cannabis vaya con enfoque de salud y adicciones y no policíaco tal como lo han impulsado algunos senadores de izquierda, además de enfatizar su voto en contra debido a que aumenta hasta cinco veces el gramaje que podrá portar cada individuo, pues de aprobarse, pasará de 5 gramos a 28 gramos.

“El PAN no está a favor de como viene el dictamen que legaliza y aumenta de 5 gramos a 28 gramos de portación, es casi seis veces más y es una mala señal, pues se aumenta el consumo de las drogas, hay que cambiar el enfoque que no sea policíaco sino de salud pública, no lo veamos como un problema de seguridad, sino de salud y adicciones”, expuso el congresista.

Además comentó que se debe ver cómo el gobierno federal puede garantizar que los jóvenes adictos puedan adquirir sin riesgos a su seguridad personal, mientras se atienda la adicción de manera controlada, el Estado debe garantizar estos puntos.

Informó que existe una serie de contradicciones en el dictamen que presentan, como el aumento al gramaje, pero la prohibición en que lo cultives o lo compres, a lo que reiteró estar en contra al aumento de gramos por persona, “Morena cae en un error, liberalizando y ampliando el gramaje permitido para uso personal e inmediato”.

Madero Muñoz enfatizó en que su bancada votó en contra al interior de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda, y que será aproximadamente en dos semanas cuando recaiga el dictamen ya aprobado ante el Pleno del Senado.

Se pretende elevar de 5 gr. a 28 gr. la posición de cannabis en una persona, para fines lúdicos, sin sanción penal; en tanto de 28 gr. hasta 200 gr. sin las licencias emitidas por la autoridad federal será acreedor de una multa ante la autoridad administrativa.

