Rechazan manifestantes de la Normal de Saucillo acuerdos con Educación

Rechaza Consejo Estudiantil de la Escuela Normal Rural de Saucillo negociaciones con Secretaría de Educación.

Más de seis horas de negociaciones entre las representantes del Consejo Estudiantil Pablo Gómez de la Escuela Normal Rural de Saucillo y la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado, las estudiantes rechazaron la propuesta de abandonar las instalaciones de la institución, por lo que se cayó la mesa de acuerdos.

Así lo informó el secretario de Educación, Carlos González Herrera, quien señaló que se estaba llegando al chantaje, ante la negativa de abandonar las instalaciones, petición que obedece al cumplimiento de medidas de prevención por la epidemia Covid, y que pone en riesgo la salud de más de 480 alumnas, a sus familias y personas con quienes interactúen, por la falta de previsiones que se viven en la Escuela Normal Rural.

“Nos levantamos de una mesa de la que nos querían chantajear, pero no tenemos un orgullo blindado, por supuesto que podemos volver a negociar, en los términos de las ofertas que ya habíamos logrado, porque no es para beneficiar al consejo, sino a las casi 500 estudiantes, ese es nuestro objetivo. Estamos dispuestos a continuar la negociación, a firmar en las condiciones que se obtienen una enrome cantidad de beneficio, en lo único que no podemos ceder, es en dejar el control físico de la escuela, en las que se estén violando las indicaciones de la Secretaría de Salud”, afirmó.

En ese sentido, el doctor González Herrera, reiteró el interés de que ningún centro educativo se vuelva un factor de brote epidémico de importancia, y así como en la Escuela Normal Rural, en todas las instituciones se busca que cumplan con las reglas de salud, restringiendo la concentración de personas.

Previamente, el secretario de Educación señaló que se había alcanzado una negociación histórica, por los acuerdos que se habían construido entre las dos partes, en el que el primero se había dispuesto una reconversión del presupuesto destinado a las raciones de alimentos de las alumnas en modalidad presencial, para adquirir casi 500 computadoras portátiles para cada todas y cada una de ellas; con posibilidad de conservarla al momento de graduarse. Además de conectividad ilimitada para poder tomar sus clases a distancia.

La propuesta de la Secretaría era que desalojaran a las 21:00 horas del miércoles 21 de octubre, con un margen de 36 horas, y si hubiera estudiantes que no pudieran dejar las instalaciones para el plazo, todavía podría ser consideradas para que desalojaran las instalaciones el día jueves por la mañana; sin embargo, el Consejo Estudiantil se negó a aceptar.

“Nos levantamos de una mesa de negociación que estaba llegando casi al chantaje, pero seguimos otorgando la educación. A esas estudiantes que sueñan con formarse en profesionales de la Educación Básica, esa promesa esta puesta y no la vamos a dejar; no es negociable, es obligación que siga funcionando la Normal Rural”, dijo González Herrera, asegurando que continuará la impartición de educación a distancia y las puertas abiertas para retomar la negociación en los acuerdos que garanticen la salud de docentes y estudiantes, enfatizando el descenso a color naranja del semáforo epidemiológico.





