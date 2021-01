Rechazo al crédito de mil 898 mdp fue responsable: Soto y González

Los diputados del PAN, Jorge Soto y Rocío González, coincidieron en que su decisión por votar en contra de la solicitud del crédito de 1,898 millones de pesos para el Gobierno del Estado, obedece a la responsabilidad que tienen de tomar decisiones libres y bien pensadas, que atiendan al interés de lo que es mejor para los chihuahuenses.

En este sentido Jorge Soto explicó que uno de los motivos para rechazar la solicitud del gobernador Javier Corral, fue la falta de seriedad y desorden en los planteamientos que se hicieron, pues primeramente el gobernador declaró en diciembre que requería 1,200 millones de pesos, la iniciativa enviada era por más de 1,633 mdp y finalmente el dictamen presentada superaba los 1,898 millones de pesos.

Asimismo recordó que los esfuerzos de saneamiento financiero no fueron suficientes, pues dijo, si bien es cierto que la pasada administración dejó un desastre y que la federación ha abandonado a Chihuahua, sin embargo dijo, nada justifica de modo alguno que el Gobierno del Estado no enfrentara el problema con toda seriedad y con los costos que significaran un beneficio para la ciudadanía.

Agregó que el plan de obra presentado en la solicitud de crédito, estaba vulnerable a la opacidad, también cuestionó al Ejecutivo sobre los tiempos para hacer dicha solicitud, pues dijo, la presión financiera se ha dado desde el inicio de la administración y no hasta este tiempo; recordó que en la pasada administración los panistas incluyendo a Javier Corral, pelear arduamente para que el ex gobernador no solicitara un crédito, y es justo lo que pretendía el gobernador con este crédito.

Por su parte la legisladora Rocío González, mencionó que desde que se solicitó dicho financiamiento a largo plazo, se cuestionó al Gobierno del Estado sobre el fin que tendría ese recurso, asimismo se pidió mayor información sobre el dinero que correspondía al Plan de Inversión del Estado, sin embargo dijo, nunca se obtuvo una respuesta.

Hizo énfasis en que en otras ocasiones Javier Corral reconoció la libertad y la autonomía con que han actuado en favor de los chihuahuenses, por lo que dijo sentirse extrañada de que con esta decisión el mandatario quiera argumentar que su voto obedeció a decisiones electoreras.

“Creo que se necesita más gente pensante, rebelde y con argumentos, que lamebotas”, dijo la diputada panista, quien lamentó que los argumentos del gobernador sean sin argumentos y a conveniencia.

