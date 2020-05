Recibe apoyo familia por parte el DIF Municipal de Chihuahua

Despensa y pañales desechables recibió en su hogar la familia Arellano, dotadas por el DIF Municipal de Chihuahua, como parte de los apoyos emergentes durante la contingencia sanitaria y económica que ha causado el Covid-19.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

Ofelia Tarango Avitia, integrante de la familia recibió en su vivienda las donaciones, las cuales agradeció al comentar que los últimos meses solo probó alimento de la caridad de una vecina.

“Ya gracias a Dios, me trajeron pañales, para mi chavalo que tengo discapacitado. Pensé que no me iba a traer nada, le doy muchas gracias, yo me siento bien ahorita. Les doy muchas gracias porque todos estos meses que pasaron, me la pasé sin comer desde que empezó el problema, nomás por una señora que me trae platillos de comida sigo aquí”, explicó Ofelia.

Personal del DIF Municipal adelantó que la familia quedará inscrita en el programa alimentario, y también se registrará en el padrón al joven con discapacidad, para que sea beneficiario de la ayuda que provee la dependencia a personas vulnerables, con una ayuda mensual fija.

Como respuesta a la contingencia provocada por el coronavirus, el DIF Municipal ha desplegado una campaña intensa de reparto de despensa por colonias, beneficiando a vecinos de las colonias El Porvenir I, II y III, donde se entregaron mil despensas de casa por casa; así mismo, en el sur, en Valle de la Madrid, también se realizó la entrega. Posteriormente, en las colonias 11 de Febrero, Granjas del Cerro Grande, Valle Dorado, donde se apoyaron a 2 mil 500 familias. Estos apoyos fueron entregados en todas las casas de las zonas que se abarcaron, por ser zonas de polígonos con altos niveles de pobreza y vulnerabilidad alimentaria, donde se ha recrudecido la situación económica debido a la caída de empleos.

La próxima semana se recibirán otro paquete de 12 mil, despensas y posteriormente se entregarán en zonas específicas con necesidad alimentaria, de manera permanente mientras dure la contingencia. Estas entregas están independientes de los programas de becas de Municipio de Chihuahua, en los que ya se cuenta con un padrón de beneficiarios.





Te puede interesar:





Local Realizan células mixtas operativo en San Juanito

Local Un total de 66 empresas no han suspendido labores ante Covid-19

Finanzas Comerciantes van por mercancía a EU