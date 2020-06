Recibe cuenta de 21 mil 400 pesos de gas natural sin haber hecho uso del mismo

Usuario de gas natural solicitó el servicio, y a un mes de la instalación sin haber conectado los electrodomésticos para su uso, recibió una cuenta de 21 mil 401 pesos por distribución de gas natural, más 3 mil 170 por concepto de gas natural y el cargo por servicio, que sumando el IVA asciende a 28 mil 610.17 pesos.

Así lo denunció Pedro Rodríguez, vecino de la colonia Villa Nueva, quien no se explica cómo en un mes y sin haber conectado la línea el recibo a pagar es de casi 30 mil pesos.

Fotos: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

“Pedí para poner el Ecogas, me pusieron la línea, pero a la estufa no está conectada, ni nada, y afuera, ya pusieron el medidor, pero no estoy conectado nada de gas. Me llegaron 28 mil 600”, comentó con impotencia.

El domicilio se encuentra en la calle Che Guevara número 210, donde cuestionó a los empleados de Ecogas cuando realizaron la conexión cómo iban a ser los pagos, a lo que le respondieron que por la instalación, serían alrededor de 4 mil pesos, y después pagaría mensualmente según el consumo, que por promedio, serían unos 300 a 400 pesos.

Sin embargo, al recibir el primer recibo, grande fue su sorpresa al descubrir que sobrepasaba los 28 mil pesos; con fecha de vencimiento el próximo 7 de julio.

