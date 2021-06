Recibe Maru Campos, constancia como gobernadora electa

María Eugenia Campos Galván recibió la constancia que la acredita como gobernadora electa por parte del Instituto Estatal Electoral (IEE) luego de que finalizará el cómputo electoral en el que las actas de los paquetes electorales reflejaron más de 570 mil sufragios a su favor ejercidos por la ciudadanía.

Al recibir su constancia María Eugenia Campos Galván refrendo su admiración y agradecimiento a todos los trabajadores del IEE, a quienes reconoció su esfuerzo por mantener a la institución como una defensa para la democracia. Claudia Arlett Espino, consejera presidenta del IEE fue quien entregó la constancia que acredita a Campos Galván como gobernadora electa.

Durante la sesión extraordinaria del IEE se dio a conocer que Campos Galván obtuvo 576 mil 176 votos. En segundo lugar se quedó la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, con un total de 444 mil 634 votos para Juan Carlos Loera.

En su mensaje al exterior de las instalaciones del Instituto, Campos Galván agradeció a las y los chihuahuenses que caminaron con ella en el proyecto, a quienes la acompañaron desde la alcaldía, a quienes impulsaron el proyecto a la gubernatura desde sus inicios con su registro como precandidata.

“Me siento profundamente orgullosa de ellos y que nos van a acompañar en el siguiente tramo. Gracias por llevar el mensaje de esperanza a todos los rincones del estado. Gracias por que su apoyo fue indispensable para conquistar las voluntades de los chihuahuenses”, dijo y agradeció a las dirigencias locales y nacionales del PAN y del Partido.

Foto: Oracio Chávez

Indicó que su victoria es un triunfo para el humanismo y para el país. Demostraremos una vez más que los gobiernos emanados del pan son los mejores gobiernos, los más capaces de generar resultados para la gente

“Les quiero dejar claro que a pesar de que logramos la victoria, los ataques y las dilaciones hechas en mi contra, no fueron un impulsor de este proyecto, sino que fueron un gran obstáculo y gracias al trabajo es que el día de hoy podemos celebrar esta victoria. Fue la unidad de los chihuahuenses por defender chihuahua lo que nos hizo resistir los ataques de los que fuimos objetivo. La narrativa de odio no hizo más que debilitar este proyecto. La división es un error y no podemos permitir que siga ocurriendo mucho menos al nivel que ocurrió en el estado de Chihuahua” dijo.

Llamó a que como gobierno no se puede enfocar en hablar de los adversarios, mientras que los verdaderos problemas están afuera sin ser atendidos, por lo que dijo que ha llegado el momento de trabajar para lograr un Chihuahua prospero.

Marko Cortés, presidente nacional de Acción Nacional expresó que en Chihuahua se hizo lo correcto al elegir a Campos Galván como gobernadora, a quien definió como una mujer valiente y que no se rinde. Por ello, agradeció a la militancia panista por mantener el apoyo y la fuerza durante el proceso electoral

“Va a encabezar el mejor gobierno del estado de gobierno. Enhorabuena mi querida amiga estoy muy satisfecho de ver como una mujer que se forjo desde la base del partido, trabajando, paso a paso, poco a poco, hoy pueda ser, no solo gobernadora porque Maru es ejemplo y orgullo de Acción Nacional en todo el país”, expresó Cortés.

Indicó que las cosas para Chihuahua se hagan de la buena manera, en equipo luego de lograr el triunfo en la gubernatura a pesar de las dificultades. Indicó que los chihuahuenses la merecen como gobernadora, al igual que los alcaldes, diputadas y diputadas de Acción Nacional.