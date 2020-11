Reciben apoyos alimentarios comerciantes de tianguis

80 despensas se recibieron en centros de acopio colocados por los comerciantes durante esta semana, y distribuidas entre los que presentaban mayor necesidad, por la suspensión de su actividad productiva.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

La Subdirección de Gobernación Municipal y comerciantes tianguistas otorgaron 580 despensas para los afectados por la suspensión de los tianguis dentro como medida de prevención de riesgo de contagio por el Covid-19.

Foto: Carlos Villalobos | El Heraldo de Chihuahua

Después de semanas de paro de su actividad comercial, los tianguistas de la ciudad de Chihuahua se organizaron en diferentes cruceros de la ciudad para el acopio de alimentos y armado de despensas, para aliviar la carencia alimentaria de quienes se quedaron sin fuente de ingresos.

Por parte de la Subdirección de Gobernación Municipal, en la explanada de la Comandancia Sur, se entregaron 500 despensas para beneficiar a igual número de familias que dependen de las ventas en tianguis de 10 colonias de la zona sur de la ciudad, y quienes manifestaron se han visto afectadas por la suspensión de venta en los bazares.

Manuel Gómez Espinoza, uno de los coordinadores de los diferentes tianguis en la ciudad, quien destacó que muchas familias tienen como único ingreso su venta diaria en el tianguis, y cuya situación era muy delicada, luego de semanas sin actividad.

Foto: Carlos Villalobos | El Heraldo de Chihuahua

“Hemos entregado 80 despensas, que pudimos recopilar entre todos nosotros, las juntamos y donamos. Empezamos la iniciativa con Bernardo, Ramón Gallegos y su servidor, porque había mucha urgencia. Gracias a Dios dio resultados, con los mismos compañeros y la buena voluntad que salió de cada quién. Lo hicimos por nosotros mismos”, explicó.

Los beneficiados son de cuatro tianguis ubicados en la colonia Rodolfo Fierro, Tianguis de Los Arcos, Tianguis de Atenas y el que se pone en la Colonia Villa, por el Conalep.

Mañana miércoles –en un horario de 9:00 a 14:00 horas-, se instalará un centro de acopio en la Avenida Anthony Queen y Guillermo Prieto Luján, donde se recibirán productos como latas de atún, sopa, frijol, arroz, jabón, papel de baño, entre otros artículos no perecederos.

Foto: Carlos Villalobos | El Heraldo de Chihuahua

“Hay personas que no tienen otra fuente, más que la venta del día. Esperamos que ya se resuelva esto. Los que más han ayudado son los mismos compañeros de los tianguis, que a lo mejor no tienen mucho, pero sí pueden ayudar a los que no tienen nada. Invitamos a que nos apoyen en el Centro de Acopio a toda la ciudadanía y muchas gracias, gracias a todos”, expresó.

Te puede interesar: