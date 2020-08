Reciben más de mil empacadores apoyo económico

Personas mayores que prestan el servicio de empacadoras y empacadores, agradecieron a Gobierno del Estado y a la empresa Alsuper por apoyarlos durante la pandemia, como parte de las acciones del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar.

En total son mil 363 adultos mayores vinculados por medio del programa de empacadores voluntarios de la Secretaría de Desarrollo Social.

El señor Valentín Quiñones Gutiérrez, es uno de los beneficiarios de la ayuda de Alsuper y del redondeo de los clientes, quien ha referido que gracias a este apoyo su situación ha estado bien durante la contingencia.

“El apoyo nos llega quincenalmente en una tarjeta con la que podemos comprar mandado, la verdad es de gran ayuda porque en mi caso no cuento con otros ingresos. En Alsuper me siento a gusto, porque sin esa oportunidad me iría mal económicamente, además de que estaría aburrido y encerrado, porque en otro lado no me darían trabajo por mi edad, así que esperamos que reabran pronto para seguir trabajando”, señaló.

Valentín Quiñones refirió que se han escuchado comentarios de que Alsuper no los apoyaba, a lo que relató que en todo momento han estado al pendiente de ellos para brindarles un ingreso en estos momentos difíciles.

Por su parte, Eloisa Enríquez Rodríguez, señaló que tiene 18 años como empacadora voluntaria en Alsuper, y que se siente muy agradecida con las personas que han hecho posible que ella y sus compañeros no se quedaran desprotegidos.

“Yo vivo sola y sin embargo tengo hasta para repartir a más gente que está necesitada, por lo que invitó a las personas a que sigan redondeando porque la ayuda si nos está llegando y todavía no sabemos cuándo podamos regresar a trabajar”, precisó.

Martha López Quintana, que ya cuenta con una antigüedad de seis años como empacadora. Comentó que para ella lo difícil ha sido el tener que permanecer en casa en lugar de ir a trabajar, porque lo que más le gusta es convivir y atender a la clientela.

