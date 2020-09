Recibiría Chihuahua menos recursos y cero obra federal

El Proyecto de Paquete Económico y Fiscal 2021 contempla 3 mil 235.1 millones de pesos para el estado de Chihuahua, una disminución del -6.7% en comparación con 2020, cuando se aprobó un presupuesto de 3 mil 384.9 millones de pesos, de acuerdo con información de la diputada Patricia Terrazas, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“No podemos estar contentos con un paquete económico donde no se voltea a ver los ciudadanos; y donde no se regrese a Chihuahua lo que le corresponde”, dijo la legisladora panista.

Detalló que dentro del presupuesto, los rubros que “ganan”, en primer lugar están las aportaciones a seguridad social con 68 mil 052 millones de pesos en el comparativo 2020-2021; también crece el rubro del turismo con 33 mil 408 millones de pesos, pero en gran medida es para el Tren Maya, refirió Terrazas.

En tercer lugar se encuentra la Defensa Nacional con 15 mil 331 mdp, toda vez que “se están construyendo aeropuertos, bancos de Bienestar, pero no está defendiendo la seguridad de los mexicanos”.

El siguiente rubro con mayor crecimiento es salud, “pero no crece en la proporción que debería, es básicamente porque el presidente Andrés Manuel dijo que contrataría más servidores de salud, pero la mala noticia es que no hay dinero para vacunas, y no la del coronavirus, no hay contra la polio, ni dengue, ni ningún tipo de vacuna está considerada dentro de este presupuesto”.

En cuanto a los rubros que “pierden” en este proyecto de presupuesto de egresos, el más preocupante –dijo- es la disminución de 62 mil 402 millones de pesos en participaciones a entidades federativas y municipios. “Si de por sí al Estado por fórmula le llegan 20 centavos por cada pesos en términos generales; pero otra cuestión es que no hay ninguna obra para Chihuahua”, destacó.

En este sentido, comunicó que las dos únicas obras que vienen manifestadas en el presupuesto son terminar la remodelación del hospital del Issste y del Hospital Militar, “pero no vienen nada de carreteras, nada de construcción de hospitales; tampoco, de todo lo que a Chihuahua se le había estado dando en proyectos especiales o a través de fideicomisos, que le significaban cuando menos y de entrada mil 500 millones de pesos del dinero de la Federación”.

Terrazas expuso que el problema no es sólo en Chihuahua sino en todo el país, “porque lo único que se presupuestó son los proyectos faraónicos del presidente y sus programas clientelares. No hay nada que haga reactivar la economía de México”, abundó dentro de la conferencia de prensa organizada por Coparmex Chihuahua.

Terrazas informó que aparte “desaparecen” algunos programas como el de Desastres Naturales; de igual manera el recurso para seguridad, el cual ya venía recortado desde este año. Tampoco vienen programas especiales, salvo “Sembrando vida” para el sector primario, y tampoco se contemplan apoyos para el sector ganadero.

“Se está haciendo un análisis de todos y cada uno de los programas para dar la batalla en el Congreso, y estaremos analizando para ver al final cómo queda el presupuesto para Chihuahua”, indicó la diputada.

Por su parte, Jorge Cruz, presidente de Coparmex Chihuahua, manifestó que es preocupante lo que viene para el próximo año, por lo que decidieron invitar a Terrazas para dar a conocer detalles del paquete económico y fiscal 2021.

“Hay ciertos temas que nos hacen ruido en la Coparmex, como es la caída del 6.7 por ciento del presupuesto, en Chihuahua, con respecto al 2020. Vemos que el gobierno opta por una mayor regresividad fiscal contra los contribuyentes cautivos y no contra la informalidad, que también es algo muy preocupante”, manifestó.

Por otro lado, señaló que no se incluye ningún incentivo, ninguna reforma fiscal que venga a incentivar la inversión y el crecimiento económico, significa menos trabajos; y tampoco vemos algún interés por evitar la ya pronunciada caída de empleo, previo y durante la pandemia”, añadió el líder empresarial.





Delicias Manifestantes perdieron el control de la caseta durante una hora

Local En duda, continuidad de operativos conjuntos

Local Lleva Conagua 2 años sin investigar clandestinaje del agua: Jesús Vázquez