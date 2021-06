Reclama René Frías atención médica para niños con cáncer

El diputado René Frías presentó iniciativa exigiendo a las autoridades de salud del estado que brinden atención médica y el tratamiento necesario a niños que padecen cáncer. “Es preocupante, lamentable y vergonzoso que personas de todas las edades que viven con diversas enfermedades, están perdiendo la batalla a consecuencia de la falta de tratamiento y/o medicamentos”.

Agregó que “cada día conocemos casos no solo de adultos, si no de niñas y adolescentes a los que no se les suministra tratamiento para enfermedades como cáncer, esto ante el dolor e impotencia de sus padres por la omisión de las autoridades estatales que les privan de su derecho a la salud y en ocasiones a la vida.”

“Tenemos conocimiento de que ante la falta del cumplimiento oficial, han tenido que intervenir de manera altruista médicos, familiares de enfermos, ciudadanos e instituciones de la sociedad civil. Ante las omisiones gubernamentales, afortunadamente a esta causa se han sumado muchas personas generosas que con gran voluntad han emprendido actividades diversas” comentó.

Afirmó que actualmente hay identificados al menos 14 niños, en su mayoría rarámuris, que requieren tratamiento de radioterapia con un costo aproximado de 2 millones 800 mil pesos y que en una colecta realizada recientemente se recaudaron un millón trescientos mil pesos para las quimioterapias, mismas que fueron adquiridas gracias a donaciones.

Aun con esto se tiene que hacer otra colecta para las radioterapias, pues las autoridades, según los padres de los niños enfermos y médicos del Hospital Infantil, les dicen que se esperen al cambio de gobierno porque no hay presupuesto, y según el diputado esa no enfermedad puede esperar hasta que se tenga la voluntad de atenderles para salvarles su vida.

Para finalizar René Frías recordó que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, el Poder Legislativo aprobó más de ocho mil millones de pesos para salud, se hizo un recorte al presupuesto de diversas dependencias con el propósito fundamental de incrementar a salud; por un lado para hacer frente a la pandemia y por otro para garantizar atención y medicamentos para toda la población, y demando que se informe, de manera inmediata, el destino de los recursos económicos destinados al sector.