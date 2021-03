Reclaman seguridad en Punta Oriente

“Somos los olvidados de Dios, no se hace cargo de nosotros ni el municipio de Chihuahua, ni el de Aquiles Serdán, estamos en un punto ciego, nadie nos ve”, afirmó Margarito González, residente de la colonia Punta Oriente, quien reclama seguridad a quienes resulten favorecidos con el voto popular en las elecciones del próximo 6 de junio.

“Tenemos mucha inseguridad, hoy los candidatos sí se están fijando que hay mucha inseguridad. Y desde un principio la gente, me incluyo, estamos en un barrio muy violento”, dijo a El Heraldo.

“Nadie se quiere hacer caso de la seguridad de este lugar. Las casas que se van desocupando las van agarrando los narcomenudistas, los que venden. Muchas veces la gente está viendo que los tienen de un lado y del otro, mejor se van y abandonan las casas. Viene la Policía, pero nomás pasan, saben quiénes son, dónde están. Es una tristeza ver a la juventud, a los niños de diez años, ya drogándose”, lamentó Margarito.

Su familia tiene siete años viviendo en Punta Oriente, “hemos visto de todo, muertos como a cuatro casas, o a media cuadra, a todos lados, ya los niños lo ven cotidiano, ya ni se asustan”, dijo.

Además de seguridad, demandan apoyo para adultos mayores y para regularizar sus casas.

“Estas casas son recuperadas, nosotros también llegamos de paracaidistas, encontramos esta casa vacía, no le hemos metido mucho, porque estamos entre que nos la quitan y no, cuando tengamos la certeza, si uno de los candidatos nos apoya para recuperar estas casas y nos den manera de pagarlas, como se pueda, no las queremos regaladas”, afirmó.

