Reconocen abuelitos buen trato en aplicación de vacunas en la sierra

“Fue un trato excelente, mis respetos, nos atendieron muy bien muy rápidamente”, dijo uno de las más de 600 personas mayores de 60 años que se vacunaron esta mañana en el Hospital Militar Regional de Chihuahua, donde les aplicaron la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, a quienes se aplicaron la primera en la Sierra Tarahumara en febrero.

“Ya nos atendió en la mañana y excelente, en la mañana que llegué había mucha fila, pero fue muy rápido, mucha gente llegó desde temprano, pero en una hora ya había llegado. Fue muy rápido, entramos a un salón grande, llegaron las enfermeras, preparadas, me vacunaron y me dejaron 15 minutos reposando para ver si no había una reacción y ya me dieron la salida”, señaló el adulto mayor, reiterando que también en la Sierra con la primera dosis obtuvo un trato excelente.

Jaqueline Valdez, de 73 años, consideró que la organización fue muy buena, “amabilísimos, con mucha paciencia, porque hay muchos impacientes. ¡Excelente! Felicito al Ejército”, dijo.

Por su parte, Amparo Flores Martínez, dijo que fue “muy lindo todo el personal, desde arriba hasta abajo, todos, los baños impecables, todo muy en orden. Nos tuvieron mucha paciencia, porque hay unos que sí se desesperaban mucho y ellos con toda la paciencia del mundo explicando y todo”.

“Muy buen trato, sobre todo muy buena logística y muy bien los tiempos, para que los adultos mayores no estuvieran tanto tiempo en el sol y dándole preferencia a los de problemas de movilidad”, añadió su hijo.

En el Hospital Militar Regional se aplicaron vacunas este lunes desde las 8:00 horas y continuarán hasta las 16:00; hoy es el turno de las personas con apellidos de la A a la L.

Mañana martes se atenderán de 8:00 a 11:00 con las letras M y N; 11:00 a 14:00 de la O a la R; 14:00 a 16:00 horas de la S a la Z y personas faltantes.

Se requiere llevar comprobante de la aplicación de la primera dosis, identificación oficial con fotografía y copia de la CURP.