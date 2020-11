Recorte de pagos a burocracia ante presupuesto fiscal 2021: Carrera

Diputados locales de Morena a favor de una reducción presupuestaria al Congreso del Estado para eficientar el recurso fiscal 2021 tras recortes federales

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

El diputado local por Morena, Benjamín Carrera, se pronunció a favor de un recorte en los salarios de los legisladores del Congreso del Estado, a fin de que el Gobierno del Estado logre eficientar el recurso fiscal ante el recorte del presupuesto para la entidad en el 2021.

“Tenemos que tener la inteligencia y la imaginación suficiente para generar un presupuesto en época de pandemia”, explicó el economista y diputado por Morena, Benjamín Carrera, y agregó que debe ser un uso que le dé más a la salud y gasto social, a la par que le quita a la burocracia, incluidos los diputados. Explicó que será el primero en apoyar que se dé un recorte al Congreso el Estado.

Indicó no estar de acuerdo en que la reducción del presupuesto se quiera manejar como producto de un castigo o de una insensibilidad por parte del Gobierno de México o de los diputados federales.

Como economista, indicó que las reducciones deben de entenderse por parte de las entidades a fin de que los ejecutivos estatales emprendan estrategias para eficientar sus recursos. Agregó que Chihuahua no es el único ni más afectado por la reducción presupuestaria, pues explicó que en Tabasco se tuvo recortes mayores.

“Hay que pensar en no gastar en viáticos para andar promocionándose políticamente, pensar en no mantener una flotilla de aviones, en no comprar camionetas de más de un millón de pesos y pensar en lo que pagamos de comisiones por deuda. Hay que hacer un ejercicio correcto lo que ocurrió”, dijo.

Asimismo, pidió una disminución de salarios para los demás funcionarios de nivel medio y alto de Gobierno del Estado, y que se reduzcan gastos en materia de comunicación social, en viáticos y que el dinero se destine a salud y desarrollo social.

Te puede interesar: