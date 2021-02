Recuento de afectaciones, a 24 horas del mega apagón

El día en que la Tierra se detuvo en el norte del país, así se vivió la jornada para Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas al interrumpirse el suministro eléctrico debido a la tormenta invernal que también azotó en Texas, Estados Unidos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

De todas las entidades, sin embargo, la más golpeada fue la de Chihuahua ya que hasta el cierre de esta edición, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó un restablecimiento del 46.6% del servicio, mientras Durango y Zacatecas ya operan al 100%, Nuevo León y Coahuila a más del 90%, en tanto Tamaulipas se encuentra al 73.7 por ciento.

Además de enfrentar temperaturas bajo cero sin sistemas de calefacción, los hogares chihuahuenses se quedaron sin teléfono ni Internet y con un servicio intermitente de celular, aparte de una parálisis en la logística urbana en el funcionamiento de semáforos, gasolineras y gaseras.

Para miles fue un día que implicó no poder ir a trabajar, no tener dónde dejar a sus hijos pequeños ya que se suspendió el servicio de guarderías, mientras niños y adolescentes tampoco pudieron tomar clases en línea. Negocios pequeños y grandes también se vieron afectados.

Local ¿No pudiste cobrar tu quincena? otra consecuencia del apagón

Estimaciones del Consejo Coordinador Empresarial destacan que de 70 a 100 mil trabajadores capitalinos fueron regresados a sus casas; una proporción de 300 mil a 400 mil en Ciudad Juárez. Para las maquiladoras agremiadas en INDEX se calcula una pérdida de 2 millones de dólares.

Sin embargo, el vórtice polar no se ha ido, ya se anticipa la llegada de la décima tormenta invernal y la CFE no acaba de restablecer el servicio, en particular en Chihuahua capital y Ciudad Juárez; por ello, el Gobierno del Estado exhortó a la ciudadanía a racionar el uso de agua pues no se descarta que los apagones afecten las instalaciones de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS).

El mega apagón ocasionó pérdidas económicas y paralizó las actividades sociales, académicas y productivas. Los municipios con mayor afectación son: Chihuahua, Ahumada, Valle de Juárez y zona Centro-Sur.

A pesar de que desde hace tres días se había dado a conocer la posibilidad de un mega apagón para los estados del norte del país, los gobiernos locales no fueron avisados, en Chihuahua la falta de servicio afectó un millón 209 mil 899 usuarios, lo que equivale al 86.58%. Aunque no se tiene información de un nuevo apagón generalizado, tampoco se tiene la certeza de cuándo quedará restablecido el servicio en su totalidad, informó Óscar Ibañez, titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento, quien agregó que sólo en el municipio de Villa López no se registró afectación alguna.

Este lunes, 15 de febrero, tras el paso de la novena tormenta invernal se registró un mega apagón en Chihuahua, a las 6:48 horas, miles de personas se quedaron sin luz, agua, gas, internet, telefonía, así como servicios públicos y privados, aunado a la cancelación de al menos 10 vuelos en el Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos.

El mega apagón afectó a los estados del norte del país, siendo Chihuahua uno de los más afectados, incluso la CFE reconoció que estaban batallando para restablecer el servicio en el estado grande, pues mientras algunos estados a las 12:00 horas ya presentaban un suministro completo, en Chihuahua no se registraba avance.

La representante del gobernador en la frontera, Alejandra de la Vega Arizpe informó que el gobernador Javier Corral Jurado habló con Manuel Bartlett, director de la CFE, quien les informó que el desbalance en el norte del país fue provocado por un fenómeno meteorológico extremo en Estados Unidos, sobre todo en Texas debido a un vórtice polar, que ha puesto en alerta máxima al estado y que afectó la importación de gas natural a México debido al congelamiento en ductos y yacimientos. En Ciudad Juárez desde el domingo se registraron temperaturas muy bajas.

La CFE destacó que no fue una falla de la paraestatal, sin embargo se informó que fuentes de generación de productores externos respaldarán en suministro en el norte del país, ya que se tienen disponibles más de 11 mil 328 megawatts provenientes de hidroeléctricas, centrales carboeléctricas y cargamentos de gas natural a través de embarcaciones en Manzanillo y Altamira.

La Comisión Federal de Electricidad informó al corte de las 17:00 horas que se había logrado restablecer el 79.07% del servicio eléctrico, en Chihuahua se reportaba un 46% de avance.

Local Piden uso racional del agua ante contingencia por apagón

De los 7´177,549 usuarios de la CFE en la región norte del país, 4'766,901 resultaron afectados, lo que equivale al 66.41%.

Se informó que en el estado de Chihuahua el total de usuarios afectados asciende a un millón 209 mil 899, es decir el 86.58% del total de usuarios. A las 17:00 horas se reporta que se ha logrado restablecer el 46.61%, lo que equivale a 563 mil 955 usuarios, aún están pendientes 645 mil 944.

En Nuevo León los usuarios afectados son 2 millones 024 mil 395 usuarios, lo que equivale al 96.89%, sin embargo se ha logrado restablecer al 93.18%. Quedan pendientes 138 mil 123 usuarios.

Coahuila se ha restablecido al 94.17% y sólo faltan 46 mil 142 usuarios y en Tamaulipas falta restablecerse en 167 mil 525 usuarios, lo que significa que se ha restablecido en un 73%. Los estados de Durango y Zacatecas ya cuentan con el servicio al cien por ciento.

En Ciudad Juárez se ha restablecido el servicio de energía eléctrica en un 45% del municipio, informó Alejandra de la Vega Arizpe, subcoordinadora ejecutiva de gabinete en la zona norte.

Óscar Ibáñez destacó que la información de la CFE está sumamente centralizada, se está trabajando con los técnicos de la CFE, no se habla de un nuevo apagón generalizado, pero tampoco existe la certeza de cuándo se va a restablecer.

En el último reporte oficial se reporta que la falta de agua en 3 regiones del estado sigue siendo aguda debido al mega apagón. Se cumplen casi 12 horas y regresan los apagones en la zona centro sur de la entidad.

En Ciudad Juárez sólo se ha podido restablecer el 27% del suministro de energía en los pozos de agua potable, informó Óscar Ibáñez, director de la Junta Central de Agua y Saneamiento.

Destacó que en el estado ya se había restablecido el servicio de energía eléctrica en Congregación Ortiz, Naica, Delicias, Camargo, Meoqui y Saucillo, donde ya se contaba con agua, sin embargo a las 17:20 se volvió a registrar un apagón. De acuerdo con la información del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el aumento de la demanda de energía en el turno vespertino y nocturno ocasionó cortes de carga rotativos a fin de conservar el balance carga-generación.

En Nuevo Casas Grandes se sigue trabajando con un pozo al que se le conectó una planta de combustible a fin de dar servicio de agua potable.

En el municipio de Cuauhtémoc se cuenta con una cobertura del 78% y el reto más grande en Juárez.

Jorge Domínguez, de la JMAS de Juárez, mencionó que sólo se ha logrado restablecer el 27% de los pozos, por lo que aún falta mucho por hacer, sin embargo señaló que la falta de electricidad generalizada ha sido un severo problema.

El mega apagón ocasionó fallas en expendios de combustible como gas y gasolina, cajeros y supermercados, así como en la industria manufacturera, ya que 300 mil empleados fueron enviados a sus hogares.

Durante el día se cerraron las actividades en las oficinas de Recaudación de Rentas y alrededor de las 11:00 horas se restableció el servicio en cajas.