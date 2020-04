Reducen funerales a 4 horas y colocaran carpas sanitizantes por Covid 19

Grupo Mausoleos en el estado de Chihuahua, anunció la instalación de carpas sanitizantes en todas sus instalaciones, entrega de kits antibacterial para sus clientes, capacitaciones a todos los grupos funerarios del estado y entrega de todos sus proveedores, para conocer el manejo de los cuerpos sin costo alguno, esto con el objetivo de abonar algo a la crisis que se vive por los contagios del Coronavirus en el país.

Así lo dio a conocer la Directora General Jaqueline Rivera Muñoz, quien aseguró que además de velar por la integridad de todos sus clientes, ha decidido tomar capacitaciones para mejorar el servicio funerario en el estado, con prácticas tomadas de Italia y España y que desde finales del mes de marzo han comenzado a implementar.

“Tenemos que unirnos todos al tema del combate del virus, es algo que no estamos listos para enfrentar, pero podemos hacer algo, queremos que las condolencias florales que se envían tradicionalmente, sean condolencias económicas de la cantidad que sea, para nosotros reunir el dinero y hacer donaciones a hospitales, que necesitan de muchas herramientas para atender a las personas” comentó.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

La Directora General del Grupo Mausoleos, explicó que en las seis funerarias a su cargo, se ha pedido la restricción de visitantes de entre 10 a 5 personas por doliente, además de recortar las velaciones a 4 horas por servicio, mientras los servicios religiosos quedan suspendidos hasta nuevo aviso y todos los visitantes serán acreedores de un gel, guantes y cubre bocas para prevenir cualquier tipo de contagio.

Jaqueline Rivera Muñoz también explicó que por parte del personal que labora en Grupo Mausoleos, tienen una estricta atención higiénica a la hora de prestar el servicio, tanto dentro como fuera de las instalaciones, y aquellos grupos más vulnerables como adultos mayores o con enfermedades crónicas fueron enviados a un aislamiento en sus domicilios, con el 100% de su sueldo y despensas para que no salgan de sus domicilios.

Reveló que las autoridades de todos los niveles de gobierno, no contaban con información sobre el tema de los contagios del Covid 19, por lo cual desde hace más de un mes, decidieron capacitarse y tomar experiencias de la Asociación Gremial Latinoamericana de Cementerios y Servicios Funerarios ALPAR y la NDFA para conocer el manejo de cuerpos, levantamiento, servicios funerarios y todo lo indispensable por tener que tratar con los cuerpos y el virus de forma directa.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

“Al resto de las funerarias nos hemos puesto a la orden para capacitarlos y pasar nuestros proveedores, porque somos un punto que está teniendo el contacto, hemos atendido 7 neumonías atípicas en Delicias, Juárez, Chihuahua, en hospitales no hay pruebas, por eso debemos atender los cuerpos con el mismo protocolo sea cual sea la defunción de la persona” refirió la Directora General.

Comentó que desde hace más de un mes, decidieron obtener todo el equipo necesario para atender los cuerpos, a fin de evitar posibles contagios, ya que las autoridades de salud en el estado, no cuentan con pruebas necesarias para decir si la persona murió o no de Covid 19 y han pasado 7 defunciones por “neumonías atípicas” a los que no se le realizó la prueba y por lo que pone en riesgo a todos los empleados como familiares.

La Directora General del Grupo Mausoleos, dijo que se debe ser consientes con la pandemia, por lo que se adquirieron tapetes sanitizadores, cabinas, a todo el personal se le asignó seguros de gastos médicos, “investigamos con que familia vulnerable viven, estamos ofreciendo hospedaje aparte, todos los empleados vulnerable los mandamos a casa con pago, les otorgamos despensa en línea para evitar que ande saliendo de su resguardo”.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

“Para los dolientes es muy difícil, están perdiendo a un ser querido, no tener tiempo no es sencillo, a pesar que la Secretaria de Salud ha dicho que la velación debe seguir y no hay riesgo, la verdad no queremos promover eso, porque somos seres humanos tratando algo nuevo y cometer errores se puede dar, hemos embalsamado cuerpos con neumonía, hay que desinfectar bien, eso se hace, más no promovemos, si creemos y los invitamos a hacer cremación directa” comentó.

Ante la creciente de casos, implementaron filtros de control, tomando temperaturas, usar equipos como guantes, cubre bocas y gel antibacterial, buscando concientizar con velaciones de 4 horas, pero los dolientes son los que tienen la última palabra, por lo cual se debe dar una sola una recomendación.

Jaqueline Rivera, dijo que desde que se recoge los cuerpos de cualquier difunto, se deben cubrir el personal con traje especial, posteriormente se hace el traslado y cada día se sanitizar los vehículos donde estuvieron los cuerpos, las salas y todas las instalaciones para evitar posibles contagios del virus.

Te puede interesar: