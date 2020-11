A partir del lunes llega El Buen Fin

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El próximo lunes se inicia a nivel nacional del programa de ofertas “El Buen Fin”, en el que los negocios locales presentan a los consumidores las mejores ofertas del año, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hace un llamado a la comunidad para que adquiera lo que realmente necesita y esté atenta para evitar verse sorprendida con propuestas falsas o fraudulentas.

Recibe toda la información más relevante toda la semana y suscríbete a nuestro newsletter

Con este programa de ofertas, el comercio organizado local espera recuperar parte de los 3 mil millones de dólares que cada año los compradores juarenses dejan al comercio de el Paso, Texas.

De acuerdo con la dependencia, antes de comprar hay que comparar, constatar que los precios y tarifas que les ofrezcan estén a la vista e incluyan el Impuesto al Valor Agregado o cargos aplicables.

Finanzas Recuperación de empleo se frena

La Profeco también recomienda evitar compras impulsivas, planearlas, comparar precios y cazar ofertas.

No excedas la capacidad de pago, realizar las operaciones al contado, tener cuidado con las copras en línea y guardar los recibos y bouchers de pago.

La intención, de estas recomendaciones, es administrar mejor el ingreso y aprovechar las ofertas de El Buen Fin, para que después no se convierta en ub dolor de cabeza.

Los consumidores, añade, si tienen alguna duda, pregunten no se queden callados. Si no están seguros, mejor no compren.

Finanzas Se caen las ventas en los restaurantes

Es importante siempre exigir el comprobante de compra y garantías pro escrito no inferiores a 60 días.

“Para El Buen Fin toma tu tiempo, analiza qué necesitas, cuál es tu presupuesto y qué forma de pago te conviene. Antes y durante El Buen Fin podrás consultar el precio de los últimos 2 meses de los artículos más comprados en ediciones pasadas”, indica.

También la Profeco informó que cuenta con un Buró Comercial, donde puede el consumidor consultar si un proveedor ha tenido quejas en esta campaña de ofertas en años anteriores.

Sugiere también que si se va a realizar una compra, revisar si hay ofertas adicionales pagando con una tarjeta de crédito particular, lo cual es un extra que puede dar un buen beneficio, como la bonificación de una mensualidad en tu estado de cuenta, que se traduce en un descuento adicional (las más activas en este sentido son Banamex, BBVA Bancomer, American Express, Banorte e IXE, Santander, HSBC).

Te recomendamos: