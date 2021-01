Volcadura en corredor comercial deja saldo de dos heridos

Cuauhtémoc- Elementos de diferentes corporaciones de seguridad y rescate, atendieron un choque con volcadura que se presentó cerca de las 21:30 horas del sábado 30 de enero, en el kilómetro 31 más 500 del corredor comercial.

En el lugar se localizaron dos vehículos, uno de ellos tipo pick up, marca Toyota, línea Hilux, modelo 2019, color blanco, conducida por David P. G., de 27 años de edad, el cual fue trasladado en estado grave a un hospital de la ciudad.

Así mismo se encontraba un vehículo tipo pick up marca Chevrolet, línea 1500, modelo 1993, color blanco, en donde viajaban Luis Ángel C. T., de 27 años de edad, quien falleció en lugar y Socorro C. U., de 47 años de edad, el cual fue trasladado en estado grave a recibir atención médica.

Ambos vehículos fueron depositados en el corralón oficial con daños materiales superiores a los 150 mil pesos.

El hecho quedó a cargo de personal de investigación de la Fiscalía de distrito zona occidente.

