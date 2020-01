Acéfalo Registro Civil en Ahumada

AHUMADA, Chih.- Por decisión del presidente municipal, la oficial del Registro Civil fue separada del cargo el jueves, por lo que la dependencia permaneció acéfala e imposibilitada de extender algún tipo de documento.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

De acuerdo con la ahora exfuncionaria, la decisión de Juan de Dios Valle Camacho es un acto de venganza, por negarse ella a responder críticas a la administración realizadas en redes sociales por asuntos relacionados con otras direcciones.

Un incondicional y coterráneo (Sinaloa) del presidente municipal, fue quien ordenó a Cinthia Nayellli Contreras Hernández responder desde su teléfono por orden del alcalde a las críticas de una ciudadana que estaba cuestionando el trabajo de la administración; al negarse Cinthia Nayelli a ser comparsa del gobierno, porque: “no es mi función”, dijo la misma exfuncionaria. Vale Camacho le informó de su cese por desobediencia, a lo que ella aceptó sin discutir.

El viernes, Contreras Hernández aseguró a El Heraldo de Juárez que la relación con el alcalde era muy tensa desde agosto de 2019, cuando fue la última vez que habló personalmente con él para que firmara el reporte mensual del Registro Civil, que por Ley tiene que hacerlo.

“Yo no me presté a actos ilegales del presidente y nunca tomé decisiones propias, toda vez que por encima de mí, Valle Camacho colocó a su asistente personal, quien autorizaba rebajas, condonaciones y otros movimientos. Tampoco desobedecí. Hasta el jueves cuando Misael Aguilar Verdugo, director de Catastro, me ordenó que respondiera a las críticas de una ciudadana publicadas en Facebook contra la Administración, me dijo lo hiciera desde mi teléfono, lo cual rechacé y no lo hice, enseguida me anunciaron mi cese”, narró Cinthia Nayelli.

Apuntó, “cuando me anunciaron mi cese, de inmediato acepté, porque nadie, ni el propio alcalde puede, ni debe entremeterse en decisiones personales, yo no quise responder a críticas, que no tienen ninguna relación con mi desempeño laboral y porque nadie puede poner en tela de juicio su labor en Registro Civil a lo largo de 16 meses. Me voy con la frente en alto, porque primero está mi dignidad y mi capacidad como funcionaria”.

Ayer mismo trascendió que otra ex servidora pública renunció por hostigamiento de funcionarios de primer nivel, aunque en su dimisión argumentó que lo hacía porque se iría de Villa Ahumada.

Asimismo, Fernando López, otro empleado de Obras Públicas, fue despedido sin salario, ni liquidación, por no estar de acuerdo con decisiones al margen de lo aboral de la hermana del alcalde, quien funge como directora de Obras Públicas.