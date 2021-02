Agricultores de Jiménez concentran protesta contra CFE en toma de vías férreas

Jiménez, Chih.- A casi una semana del conflicto entre agricultores de ciudad Jiménez y la Comisión Federal de Electricidad, desde este sábado, las medidas de presión contra la paraestatal y la Federación, se han concentrado en la toma de las vías del ferrocarril en la Vieja Huejoquilla, las cuales fueron bloqueadas desde temprana hora de este viernes.

Tras dicha medida de presión, y ante la queja de la industria maquiladora que ha visto mermada su operatividad por el retraso en sus embarques que llegan por ferrocarril, los manifestantes consiguieron que la atención de la Federación, que no lograron tomando las instalaciones de la CFE en Jiménez, Parral, Ascensión, Casas Grandes y Cuauhtémoc, entre otros municipios.

Pese a que desde el jueves el conflicto se trasladó directamente a la división norte de la paraestatal, en Gómez Palacio, Durango, donde igual manera se les respondió con una tajante negativa a sus peticiones de retomar la tregua de no cortes, reconectar la electricidad a pozos cortados, una tarifa rentable para el campo y un mejor servicio en la zona del desierto, así como una reunión de diálogo y trabajo con la Federación.

Fue hasta que tomaron las vías del ferrocarril de Jiménez, en que la Secretaría de Gobernación, a nivel federal, contactó a los quejosos para proponerles un encuentro en la ciudad de México, para dialogar a cambio de que liberaran las vías férreas.

En este sentido, Arturo Rentería, uno de los dirigentes de este movimiento en la Vieja Huejoquilla, indicó que es bueno que por fin la Federación haya puesto su atención en los agricultores; sin embargo, estos últimos no atenderán la convocatoria hasta en tanto no se solventen algunas de las peticiones que han venido externando durante estos seis días de manifestación.

Apostado en el crucero ferroviario que se ubica sobre la carretera libre a Camargo, en compañía de otros campesinos, Rentería indicó que no acudirían a la ciudad de México, hasta en tanto, no se reconecte el suministro eléctrico a los pozos que se encuentran cortados, de los cuales no precisó el número.

Enfatizó que de nada sirve que una comisión de agricultores se traslade a la ciudad de México y se descuide la presión que se ha hecho en esta región, si al final del día no va haber una respuesta que beneficie o de respuesta al menos al punto antes mencionado de su pliego petitorio.

Destacó que las personas de Jiménez que se encontraban manifestándose en Gómez Palacio y Parral, ya han regresado a la Vieja Huejoquilla para ahora concentrar su protesta en las vías del tren, donde habrán de permanecer todo el tiempo que sea necesario hasta lograr que al menos se reconecte el suministro eléctrico.

Cabe mencionar que este viernes, agricultores del municipio de Delicias, se sumaron en apoyo a sus compañeros de Jiménez, por lo que por lapso de aproximadamente una hora, también en dicho lugar, bloquearon las vías del tren.