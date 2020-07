Alista El Paso dos morgues móviles

EL PASO, Texas.- Ante el inminente crecimiento de la tasa de mortalidad por Covid-19 en los próximos días a causa del incremento de casos de contagios diarios que han llegado hasta los 441 en un día, las autoridades de salud de la ciudad y el condado de El Paso decidieron adquirir dos unidades de morgues móviles para contener los cuerpos que pudieran resultar por fallecimientos ocasionados por el virus, informó, David Stout, comisionado de la Corte de esta ciudad, representante del Recinto Dos.

El comisionado dijo que ya está instalada una unidad de morgue móvil en los patios de la oficina de El Paso County Office of the Medical Examiner and Forensic Laboratory (Oficina del Médico Forense y Laboratorio Forense Condado de El Paso por su traducción al español) con capacidad de 20 cuerpos y otra unidad que está por llegar en los próximos días con capacidad de 40 cuerpos adicionales.

Stout explicó que dada la creciente ola de contagios de Covid-19 en los últimos 15 días en la ciudad, el médico forense Mario Rascón, encargado de la oficina forense, solicitó que se adquirieran dos unidades de morgues móviles, ya que actualmente la morgue de El Paso está saturada al 75% de su capacidad.

“Ya tenemos un morgue móvil que está estacionado en las afueras del Médico Forense que habíamos pedido desde hace varias semanas, pero la semana pasada decidimos que la situación ameritaba pedir otro morgue móvil, lo que pasó es que vemos que la capacidad de la oficina del médico forense estaba ocupada al 75 por ciento de su capacidad y en los últimos días vimos un aumento sin precedentes de caso nuevos de contagio de covid-19”, relató David Stout, comisionado de la Corte del condado de El Paso.

El comisionado explicó que cuando empieza a haber un aumento de casos positivos de Covid-19, la gente se empieza a enfermar y por consiguiente tiene que ser hospitalizada y muchos de los enfermos serán puestos en cuidados intensivos y con ventiladores, y sólo el 90% sobrevive a esta condición.

“Tenemos que estar seguros de tener suficientes espacios para contener a los cuerpos de la gente que lamentablemente fallece del virus y como ya estamos viendo que el 75 por ciento ya está usada, tendremos que empezar a usar pronto el primer morgue móvil que tenemos”, reveló Stout.

El domingo pasado fue el día de mayores contagios de Covid-19 ya que registró 441 infectados nuevos, pero en los últimos ocho días el aumento de contagios comenzó en tres dígitos y arriba de 300, el 12 de julio fueron 411 y en días posteriores se mantuvo arriba de 300 casos nuevos.

El viernes 17 de julio el alcalde Dee Margo envió un mensaje a la población, “El Paso ha llegado a un momento crítico. Ahora, más que nunca, necesitamos su ayuda haciendo pequeños cambios para detener la propagación de Covid-19. Use una máscara en público, practique el distanciamiento social, no tenga reuniones grandes y lávese las manos con frecuencia”.

Las morgues móviles son proporcionadas por la asociación Border Rac que se dedican a atención de emergencias y traumatología de la parte oeste de Texas y sur de Nuevo México a través de la prevención, educación, preparación y respuesta.

Border Rac se creó 1992 por la Junta de Salud de Texas que dividió el estado en 22 regiones llamadas "áreas de servicio de trauma", se formó un consejo consultivo regional (RAC Regional Advisory Council por sus siglas en inglés) en cada región para desarrollar e implementar un sistema inclusivo de salud de emergencia.

En la región suroeste, el RAC Fronterizo está ubicado en El Paso, Texas. Border RAC abarca los condados de Texas de El Paso, Hudspeth y Culberson, más los condados de Catron, Dona Ana, Grant, Hidalgo, Luna, Sierra y Otero en Nuevo México, dentro de la región hay áreas urbanas, rurales y fronterizas que representan más de 40 mil millas cuadradas con una población de más de 2 millones.

Para David Stout, la segunda morgue móvil es para estar preparados en caso de que se disparen la cantidad de muertos por el virus si continua la creciente de casos nuevos positivos diarios.

El comisionado Stout hace un llamado a la población para que se cuiden, si van a salir de la casa que se pongan cubrebocas, que se laven las manos después de estar fuera y antes de regresar a sus casas, si no tienen que salir que no lo hagan, evitar restaurantes y las tiendas al ir de compras.

“Es alarmante lo que pasa este fin de semana pasado vimos que se reportaron la mayor cantidad de casos que se había visto desde que comenzó la pandemia, fueron 441 casos, y la semana pasada también vimos un día en que se reportaron la mayor cantidad de muertes, la cantidad más grande de muertes que se había visto, fueron 14 en un solo día y esto va en aumento”, reveló David Stout, representante del Precinto Dos.

El representante del Precinto informó que el 40% de los contagios de Covid-19 se dan en jóvenes entre los 20 y los 30 años, por lo que se les exhorta a que tomen un poco de conciencia hacia quien pueden contagiar de sus círculos familiares, sobre todo a sus papás, abuelos, tíos, tías adultos mayores con condiciones de salud subyacentes.

